Пропадането на ЦСКА продължава, стигна до равен със Славия

Ето'о остави "червените" с човек по-малко

30.08.2025 | 23:24 ч. Обновена: 30.08.2025 | 23:42 ч. 3
Годой вкара първия си гол за ЦСКА. Снимка: Lap.bg

Пропадането за ЦСКА от началото на сезона в Първа лига продължава. "Червените" вече са шести мач без победа, след като завършиха 2:2 със Славия в Овча купел.

Столичното дерби от 7-ия кръг беше много оспорвано. Още в 3-ата минута Джеймс Ето'о вкара гол от 50 м, който със сигурност ще попадне сред кандидатите за най-красив през шампионата. 

До края на полувремето Славия направи обрат чрез Джордан Варела (27') и Янис Гермуш (38'). След почивката звездната покупка на ЦСКА това лято - Леандро Годой, откри головата си сметка за "червените". Кошмара изравни в 52-ата минута.

И когато всички очакваха "армейците" да натиснат в търсене на първа победа, Ето'о си изкара втори жълт картон и остави гостите с човек по-малко на терена.

До края нов гол не падна и така ЦСКА има 4 точки от 6 кръга. "Червените" вече не са последни в класирането, но само заради по-добрата си голова разлика от Спартак Варна и Ботев Пловдив.

И трите отбора имат по 4 точки, над тях с по 5 пункта са Арда Кърджали, Берое и Славия.

В следващия кръг ЦСКА приема Септември, Славия гостува на ЦСКА 1948.

Всичко за срещата и отзиви четете тук

цска славия
