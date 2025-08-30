Признаци, че сте разглезили детето прекалено

Разглезеното дете е свикнало да получава това, което иска, когато го иска, с малки изключения. „Всяко дете има лош ден – както и възрастните – но разглезените деца са заседнали в режим „аз“, това споделя Мишел Борба, образователен психолог. „Всичко се върти около техните нужди, тревоги, чувства, желания, мечти, а всички останали са на второ място.“

Кои са признаците, че отглеждате разглезено дете?

Когато му кажете „не“, то изпада в истерия, докато не получи желаното

Всички деца могат да изразят известно разочарование, когато им кажете, че например не могат да вечерят пица две вечери подред. Но разглезените деца особено трудно приемат „не“ за отговор. Избухванията може да са нормални при развитието на малки деца или много малки деца, които не могат адекватно да се изразят, обяснява брачният и семеен терапевт Леная Смит Крофорд.

Но ако тези изблици се случват постоянно и не отшумяват, когато детето порасне, това може да е индикация, че е разглезено. „Как обикновено реагира детето ви на думата „не“?“. „Разглезените деца не могат да се справят с думата. Те очакват да получат това, което искат, и обикновено го правят.“

То никога не е доволно от това, което има

Разглезените деца може да имат всички играчки и дрехи на света, но никога не е достатъчно: те искат още, още, още. „Тъй като имат много, те са склонни да бъдат неблагодарни и малко алчни“, споделят специалисти. Вместо да изразяват благодарността си за това, което имат, те са по-фокусирани върху получаването на следващото нещо. „Те може да започнат да казват по-малко „благодаря“ и все повече „искам“, споделя Смит Крофорд.

