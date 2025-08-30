Спрете да правите тези 9 неща и ще сте по-уверени в себе си

Ако се загледате в снимки на известни личности, може да установите, че невинаги тези, които са успели, дължат успеха си на външни фактори. Увереността е този „уау“ фактор, който ни кара да извръщаме глави и да се чувстваме привлечени към определени хора, без да знаем защо. Какво да спрете да правите, за да бъдете самите вие по-уверени?

Прекарвате много време в социалните медии

За мнозина социалните медии са фоновата музика на живота им: те са винаги включени. Те се събуждат, проверяват ги, почиват си, проверяват ги, споделят всеки детайл от живота си, проверяват ги и сравняват дигиталния си живот с този на другите. Но това поведение ще разбие увереността ви – винаги ще се сравнявате с другите и ще се чувствате „неадекватни“. Ето защо изследванията показват, че колкото повече време прекарвате в социалните медии, толкова по-лошо е вашето време... Ако намалите използването им, със сигурност ще се почувствате по-добре, защото ще можете да се съсредоточите върху живота си и върху това, което искате.

Социалните медии ще ви подтикнат да попаднете в капана на (често преувеличените) успехи на хората – т. нар. „възходящо социално сравнение“ – което е „вредно за възприятията за себе си и самочувствието“. Спрете да позволявате на социалните медии да ви използват. Спрете да използвате всеки свободен момент от деня си, за да превъртате през фийда си. Престанете да следите хора, които разпространяват негативизъм или конфликти. Премахнете желанието да видите колко харесвания получават публикациите ви.

Отлагате

Уверените хора правят трудни неща, защото вярват във вродената си способност да се справят, дори когато се окажат на непозната територия. Отлагането често се подхранва от страх и ако позволите на този страх да поеме водещата роля, никога няма да започнете и самочувствието ви ще се срине в забрава.

Прекарвате време с токсични хора

Джим Рон е казал: „Вие сте средноаритметичното от петимата души, с които прекарвате най-много време.“ Ако сте заобиколени от негативни хора, има вероятност и вие да сте негативен човек, а негативизмът е „вампир на самочувствието“.

Очаквате мигновени резултати

Търпението е добродетел. Може да не звучи готино в забързания живот на мигновеното удовлетворение, но то има своите предимства. Нищо велико не се случва за една нощ. Ако искате да постигнете нещо смислено, трябва да работите усилено. Ще отнеме време. Ако бързо се разочаровате, когато нещата не вървят по план и се откажете, си правите лоша услуга.

Ако избирате преки пътища, когато се опитвате да научите ново умение, просто се самозаблуждавате и си пречите да бъдете наистина добри в умението, което сте избрали. Ако не можете да отложите удовлетворението, се фокусирате върху краткосрочното потребление, вместо върху дългосрочното създаване. Пречите си да постигнете дългосрочните си цели.

