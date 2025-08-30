Моди е гневен от намека на Тръмп да го номинира за Нобелова награда за мир

Тръмп многократно, публично и с ентусиазъм заявяваше, че е „решил“ военния конфликт между Индия и Пакистан – спор, който датира от повече от 75 години и е много по-дълбок и сложен, отколкото Тръмп го представяше.

Индийският лидер се разгневи. Той каза на Тръмп, че участието на САЩ няма нищо общо с неотдавнашното примирие. То е било договорено директно между Индия и Пакистан. Тръмп до голяма степен пренебрегна коментарите на Моди, но несъгласието – и отказът на Моди да се ангажира с Нобеловата награда – изиграха огромна роля в влошаването на отношенията между двамата лидери, чиито някога близки връзки датират от първия мандат на Тръмп, пише NYT.

Спорът се разиграва на фона на търговски преговори от огромно значение за Индия и САЩ, а последствията от него рискуват да приближат Индия към американските противници в Пекин и Москва. Очаква се Моди да пътува до Китай този уикенд, където ще се срещне с президента Си Цзинпин и президента Владимир В. Путин на Русия.

Тази статия се основава на интервюта с повече от дузина хора във Вашингтон и Ню Делхи, повечето от които говориха при условие за анонимност, за да обсъдят отношенията, които имат далекосъобразни последици и за двете страни, като Тръмп подкопава стратегическите отношения, а Индия отблъсква най-големия си търговски партньор, докато се опитва да поддържа икономиката си.

Само няколко седмици след телефонния разговор през юни и с продължаващите търговски преговори, Тръмп изненада Индия, като обяви, че вносът от страната ще бъде обложен с 25% мито. А в сряда той наложи на Индия допълнително 25% мито за закупуването на руски петрол, което доведе до смазващо 50% мито.

В Индия Тръмп вече се възприема в някои кръгове като източник на национално унижение. Миналата седмица гигантска фигура на Тръмп беше разходена по време на фестивал в щата Махаращра, с надписи, обявяващи го за предател. Ударите от страна на Съединените щати бяха толкова силни, че един индийски официален представител ги описа като „гундагарди“: пряко тормозене или бандитизъм.

В същността си историята на Тръмп и Моди е за двама дързъки, популистки лидери с големи егота и авторитарни наклонности, както и за мрежата от лоялности, която помага на двамата да се задържат на власт. А също така е и историята на един американски президент, който има очи за Нобелова награда, но се сблъсква с непоклатимата трета релса на индийската политика: конфликта с Пакистан.

Моди го посрещна с прегръдка на летището, а след това почете Тръмп с музика, танцьори и повече от 100 000 възторжени участници.

През втория мандат на Тръмп чуждестранните лидери постигнаха успех, като задоволяваха егото му с комплименти и подаръци. Британският министър-председател пристигна в Белия дом с писмо от крал Чарлз. Финландският президент се сближи с Тръмп на голф игрището. Дори украинският президент Володимир Зеленски, когото Тръмп някога упрекна публично, се появи в Белия дом и му благодари пред камерите.

Но това, което Тръмп иска най-много от Моди, е политически невъзможно.

Ако Моди бъде възприет като поддаден на американския натиск за прекратяване на огъня с по-слаба нация, цената в страната му ще бъде огромна. Идентичността на г-н Моди като силен лидер зависи до голяма степен от това колко твърд е той спрямо Пакистан. Признаването, че Тръмп е имал роля, да не говорим за номинирането му за Нобелова награда за това, би било възприето като капитулация. За Пакистан, който наскоро се радва на благосклонността на Тръмп, решението да го номинира за наградата дойде бързо.

Трудно е да се определи точно колко влияние са оказали САЩ за разрешаването на последния изблик на насилие между Индия и Пакистан. Тръмп твърди, че е използвал търговията като лост, за да накара двете страни да спрат да се бият. След тези подмамвания и предупреждения, каза той, „изведнъж те казаха: „Мисля, че ще спрем“ да се бием.

Индия отрича това.

Вашингтон наистина има голямо влияние и върху двете страни и исторически погледнато, посланията от американските лидери са спомагали за успокояване на напрежението. Но фактът, че Моди не е успял да намери начин дори да признае косвено ролята на Тръмп, предвид залога, показва колко експлозивен е този въпрос за него. Анализатори казват, че крайната твърдост на индийската реакция също показва как през последното десетилетие властта е била все по-централизирана, за да се защити на всяка цена имиджа на Моди като силен човек.

„Идеята, че Моди би приел примирие под натиска на САЩ или че се нуждае от или търси посредничество, не само противоречи на неговата личност“, каза Танви Мадан, старши научен сътрудник в Брукингс Институт. „Тя противоречи на индийската дипломатическа практика. Моди продаде отношенията си с американските президенти като стратегически и политически актив, а сега опозицията представя приятелството му с Тръмп като пасив.“

След разговора с Тръмп през юни индийските власти излязоха с изявление, в което се казваше, че Моди „категорично е заявил, че Индия не приема и никога няма да приеме посредничество“ и че „президентът Тръмп е изслушал внимателно“ и „е изразил подкрепата си за борбата на Индия срещу тероризма“.

Белият дом не потвърди разговора, нито Тръмп публикува нещо за него в социалните си медии. И все пак, четири дни след разговора с Моди, Тръмп отново спомена въпроса, когато обяви мирното споразумение между Конго и Руанда.

Тръмп казва, че митата върху Индия са наказание за закупуването на руски петрол и за протекционистката природа на индийския пазар, което е отдавнашна жалба за Тръмп и други американски президенти.

Белият дом настоява, че двамата мъже имат „уважителни отношения“ и „поддържат тесни връзки“, заяви в изявление Анна Кели, говорителка на Белия дом.

„Президентът Тръмп успя да донесе мир в конфликта между Индия и Пакистан“, каза тя, повтаряйки твърдението, което Индия категорично отрече.

Но за много официални лица и наблюдатели колосалните санкции срещу Индия изглеждат по-скоро наказание за това, че не се подчинява, отколкото някакъв вид кохезивен опит да се намали търговският дефицит или да се прекъсне финансирането на войната на Путин. Те посочват, че Китай, най-големият вносител на руски суров петрол, е бил пощаден.

„Ако това беше реална промяна в политиката с цел да се окаже натиск върху Русия, Тръмп би могъл да подкрепи законодателство, което да наложи вторични санкции на страните, които купуват руски въглеводороди“, каза Ричард М. Росоу, председател на Центъра за стратегически и международни изследвания в Индия. „Фактът, че са насочили вниманието си единствено към Индия, показва, че става дума за нещо повече от Русия“, добави той.

Друг източник на напрежение е силата на антиимигрантските настроения сред поддръжниците на Тръмп. Индийските власти от самото начало вярваха, че могат да намерят обща основа с американското дясно движение, но бяха изненадани от разрива сред поддръжниците на Тръмп по въпроса за визите H-1B, като голяма част от вниманието беше насочено към индийците, които са най-големите притежатели на такива визи.

Индийските студенти съставляват и една четвърт от чуждестранните студенти в САЩ, така че репресиите на Тръмп срещу студентските визи изненадаха страната.

Стивън Милър, главен съветник на Тръмп, многократно се е оплаквал пред президента от големия брой нелегални имигранти от Индия, които са сред тези, които са били арестувани и депортирани в рамките на репресиите на Тръмп срещу нелегалната имиграция. Методът и моментът на някои от тези депортации предизвикаха главоболия на Моди и показаха ясно, че Тръмп няма да бъде чувствителен към политическите реалности, с които се сблъсква индийският лидер.

През февруари в Индия пристигнаха самолети, пълни с депортирани в окови и белезници, което предизвика буря от протести точно когато г-н Моди заминаваше на посещение във Вашингтон.

Но на приятелска пресконференция по време на посещението през същия месец имаше признаци, че двете страни все още могат да намерят начин да продължат напред, като Индия купи още милиарди долари американски петрол и газ, за да успокои недоволството на Тръмп от баланса.

Конфликтът започна, след като 26 души бяха убити при терористична атака в индийската част на Кашмир, оспорвана област между двете страни, докато вицепрезидентът JD Vance и семейството му бяха на посещение в Индия. Тръмп се обади на Моди, за да изрази съчувствието си.

Докато конфликтът бушуваше и двете страни стреляха с дронове и ракети в продължение на четири дни, администрацията на Тръмп се намеси, за да подкрепи дипломатичното решение, като вицепрезидентът и държавният секретар се обадиха на двете страни.

В ранния следобед на четвъртия ден от боевете репортерите бяха поканени на пресконференция в Ню Делхи с слухове, че двете страни са се споразумели за условно примирие. Но точно преди индийският външен министър Викрам Мисри да се качи на подиума, за да направи обявлението, г-н Тръмп го измести, като публикува обявление за „ПЪЛНО И НЕЗАБАВНО ПРИМИРИЕ“ в Truth Social.

Минути по-късно държавният секретар Марко Рубио обяви, че Индия и Пакистан са се споразумели „да започнат преговори по широк кръг от въпроси на неутрална територия“.

Това изявление беше особено дразнещо за индийците, защото от десетилетия политиката на Индия е, че въпросът за Пакистан – особено по отношение на Кашмир – е въпрос, който двете страни трябва да решават сами, без посредничеството на трета страна.

Когато Тръмп и Моди се свързаха по телефона през юни, може би е имало възможност да се поправят отношенията и да се фокусират отново върху текущите търговски преговори.

Но това не се случи.

Разговорът, който продължи 35 минути, се състоя, докато Тръмп летеше обратно към Вашингтон с Air Force One, след като напусна по-рано срещата на Г-7 в Канада, на която присъстваше и Моди.

Моди отклони поканата на Тръмп да се отбие във Вашингтон, преди да отлети за дома. Неговите служители бяха скандализирани, че Тръмп може да се опита да принуди лидера им да си стисне ръката с пакистанския армейски шеф, който също беше поканен на обяд в Белия дом по същото време. Това беше още един ясен знак, каза висш индийски служител, че Тръмп не се интересува от сложността на проблема им или от чувствителността и историята около него.

По-късно се говореше за опит да се организира друг разговор, за да се финализира частично търговско споразумение. Но с ерозирането на доверието между двамата лидери, индийците се опасяваха да поставят Моди на телефона с Тръмп. Индийските служители бяха нервни, че Тръмп ще публикува каквото си иска в Truth Social, независимо от споразуменията, постигнати по време на разговора, каза високопоставен индийски служител.

Тръмп, разочарован от преговорите за митата, се свърза с Моди няколко пъти, според двама души, запознати с дискусиите, които говориха при условие за анонимност, защото не бяха упълномощени да ги обсъждат публично.

В последния етап преди влизането в сила на допълнителната 25-процентните мита в сряда, Тръмп обяви, че номинира Серхио Гор, близък съветник, за посланик в Индия, с допълнителната функция на специален пратеник за региона. В часовете преди крайния срок служители от САЩ и Индия проведоха виртуална среща, на която обсъдиха редица въпроси, от търговията до сътрудничеството в областта на отбраната.

Но не само че допълнителните мита влязоха в сила, както беше обявено, но и съветниците на Тръмп продължиха да критикуват Индия. Един от тях нарече подхода на Индия към търговските преговори „арогантен“, а друг стигна дотам, че нарече конфликта в Украйна „войната на Моди“.

Сега, поне публично, Моди изглежда се отказва от разговорите за търговски преговори. Вместо това той говори за „самостоятелност“ и възстановява десетилетната си кампания „Произведено в Индия“, като продължава да се хареса на своята избирателна база.

И по време на посещението си в Китай през уикенда – първото за Моди от седем години насам – се очаква да има благосклонна аудитория за по-силни и разширени връзки с Пекин и Москва.