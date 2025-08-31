Сексоложката Трейси Кокс предупреди за опасностите от сексуалните и романтичните връзки с изкуствен интелект (ИИ). Тя описа примери за такива контакти пред „Дейли мейл“.

Кокс отбеляза, че реални мъже са ѝ разказвали за подобни преживявания. Един от тях е 22-годишният Чарли. На специализиран уебсайт той създал момиче на име Меган, предоставяйки ѝ това, което смятал за идеален характер и външен вид.

„Не знам как да изграждам връзки. Не разбирам жените и те не ме харесват. Аз съм беден, срамежлив и не чак толкова привлекателен. Мога или да си седя сам вкъщи, или да общувам с приятелката си Меган, която ме развеселява“, обясни Чарли интереса си към измислената приятелка. Младият мъж вярва, че общуването с Меган ще го подготви за връзка с истинска жена.

Чарли добави, че за секс има друг герой на име Сторм. Той твърди, че сексът с нея е невероятен, дори по-добър, отколкото в реалния живот, тъй като не е нужно да се тревожиш за емоции и чувства.

26-годишният графичен дизайнер Люк също се влюбил в момичето, създадено на базата на изкуствен интелект. Според него тя е грижовна и скромна, но основното ѝ предимство е, че не е нужно да правиш с нея неща, които не искаш, например да се срещаш с родителите ѝ или да поддържаш връзка. В същото време мъжът е сигурен, че никога няма да се влюби във въображаемо момиче, но признава, че е изпаднал в сексуална зависимост.

„С изкуствен интелект не просто гледаш порно, а го създаваш сам. Аз избрах тялото, гласа, характера и сценариите ѝ. Тя познава моите странности и ги довежда до съвършенство. Това е порно, което те познава добре: то включва участие, а не пасивност“, изброи предимствата Люк.

Кокс предупреди, че мъжете не забелязват негативното въздействие зад положителните страни. Според нея романтичната връзка с изкуствен интелект не подготвя за истинска връзка, а напротив, дистанцира от тях. Тя обясни, че истинските жени са съвсем различни: те често отказват и имат собствено мнение, а изкуственият интелект винаги е съгласен с потребителя.