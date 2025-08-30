Неможач ли е Терзиев или го наказват, че не се е снимал в един кабинет?

Как държавата се отнася с най-голямата община в България е знак как ще се отнася с всички общини в България. МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране. Ключови инфраструктурни обекти като ремонта на бул. "Стамболийски", моста на Бакърена фабрика и "Опълченска" не са разплатени от министерството. Защо?, попита кметът на София Васил Терзиев.

По думите му от началото на годината СО е получила едва 98 554 лв. и само пет споразумения за обекти в Панчарево, Банкя и Младост.

Фактите според Терзиев:

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. Подписани са 59 споразумения.

През 2024 г. поискахме плащания за 11 млн. лв., получихме едва половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания постъпиха едва през юли 2025 г.

През 2025 г. сме поискали нови 13,5 млн. лв. – до момента са ни преведени само 54 хил. лв.

Общо държавата дължи на София близо 19 млн. лв.

Всяко забавяне подкопава изпълнението на важни обекти – детски градини, училища, ремонти и инфраструктура, от които зависи качеството на живота в града. Сроковете за разглеждане на документите на подписаните споразумения са 10 дни за авансово и 20 дни за междинно плащане. Тези срокове системно не се спазват от МРРБ. Безпристрастно ли е това отношение? Или някой целенасочено иска да блокира развитието на София?

София е столица на България. София не е удобна или неудобна за една или друга партия. София е дом за милиони хора и проектите, които изпълняваме, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето на града. Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет. Като кмет на София няма да позволя политическите игри да спрат развитието на столицата. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени в пълен размер и в срок.

Иван Таков с контра: Неможенето няма как да го скрият

Демагогията на Васил Терзиев застигна и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но неможенето няма как да го скрият, заяви Иван Таков, председател на БСП - София, на групата на социалистите в СОС и заместник-председател на БСП. Той коментира обвинението, което кметът отправи вчера към МРРБ за забавени средства по програмата за общинско финансиране. От отговора на Министерството стана ясно, че причината за забавянето са пропуски в документация от страна на Столична община.

"София вече страда от Синдрома "Васил Терзиев" и са нужни спешни мерки за лечение. Не намирам друго логично обяснение на постоянните опити на кмета и на неговите заместници да разхвърлят личната си отговорност за проблемите в Столична община, на когото им падне. Някой целенасочено искал бил да блокира развитието на София, защото Терзиев не се бил подчинил на нещо. Някакви политически игри искали да спрат развитието на столицата, но той не приемал София да бъде наказвана заради него. Това е елементарна манипулация в стил гузен негонен бяга".

Заместник-председателят на БСП припомни какви са фактите.

"Има забавени пари от МРРБ. Така е, защото Столична община не е предоставила необходимия набор от документи, които се изискват по програмата за общинско финансиране. Столична община е направила и корекции в проектите си, които трябва да бъдат отразени в документацията. Проектът за ремонта на ул. "Опълченска" е в процес на проверка от различни институции заради нередности. Няма как да бъдат изплатени средства по него, докато проверките не приключат. Такива са фактите".

Иван Таков припомни на кмета Терзиев, че столичните общински дружества "Автотранспорт" и "Електротранспорт" чакат едни забавени средства от ноември миналата година - 15 млн. лв. за подобряване на условията на труд, които бяха гласувани от СОС.

"Те все още не са разплатени, заяви той. - Кога ще бъдат изплатени? И тези средства заложник ли са на някакви политически игри от страна на кмета? Истината е, че Васил Терзиев и неговите заместници не могат да се справят с работата и търсят начини да прехвърлят на друг отговорността за това. И да - София определено вече страда от Синдрома "Васил Терзиев".