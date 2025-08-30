Здравният министър: Искането за увеличение на потребителската такса е сложен въпрос

Здравният министър Силви Кирилов коментира, че е необходимо обсъждане и отчитане интересите на пациентите по искането на Лекарския съюз за повишаване на потребителската такса при личните лекари. Една от идеите е тя да е 1% от МРЗ или близо 11 лева. Кирилов бе гост на церемонията по дипломирането на първия випуск студенти по медицина в Бургас, съобщаваБНР.

„Искането за увеличение на потребителската такса е сложен въпрос, защото има натрупани много несъответствия в ежедневието. Има обществен, социален, финансов интерес, както и професионален. Ангажирани са много институции, всички тези фактори трябва да бъдат отчетени. Затова е необходим диалог, да се чуят всички мнения, да се оценят слаби, силни страни, заплахи, възможности на всяко едно предложение. Трябва да се отчетат и интересите на пациентите", коментира здравният министър Силви Кирилов В Бургас.

Министърът декларира подкрепа към изграждането на Детската болница в Бургас, включително, в по-късен етап, медицинско следене на деца след трансплантация.

Мислело се и в посока въвеждане на учебен предмет за здравна превенция и култура.