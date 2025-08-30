IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Зеленски: СБУ участва в разследването на убийството на Парубий

Убийството е било подготвено внимателно

30.08.2025 | 19:16 ч. Обновена: 30.08.2025 | 20:31 ч. 15
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е привлечена да разследва убийството на бившия председател на Върховната рада Андрей Парубий. Това обяви Володимир Зеленски.

 „Служители на реда редовно докладват - министърът на вътрешните работи, главният прокурор. Разговарях и с Васил Малюк. Службата за сигурност на Украйна е привлечена за разследване“, написа той Telegram.

Свързани статии

Според Зеленски убийството на бившия председател на Радата е било „внимателно подготвено“.

Парубий беше застрелян в Лвов от неизвестно лице на 30 август. Стрелецът избяга.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зеленски СБУ убийство Парубий
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem