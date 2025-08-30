Зеленски: СБУ участва в разследването на убийството на Парубий

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е привлечена да разследва убийството на бившия председател на Върховната рада Андрей Парубий. Това обяви Володимир Зеленски.

„Служители на реда редовно докладват - министърът на вътрешните работи, главният прокурор. Разговарях и с Васил Малюк. Службата за сигурност на Украйна е привлечена за разследване“, написа той Telegram.

Според Зеленски убийството на бившия председател на Радата е било „внимателно подготвено“.

Парубий беше застрелян в Лвов от неизвестно лице на 30 август. Стрелецът избяга.