Оставиха в ареста служителя на ЦГМ, нападнал двама мъже в София

Съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража - за служителя на ЦГМ, задържан за нападение на двама мъже в центъра на София.

Според съдебния състав няма опасност обвиняемият Иван Алексенко да се укрие, но счете, че има опасност от извършване на ново престъпление.

Към момента на служителя на ЦГМ са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на две лица, за което наказанието е до 2 години затвор. Отделно има две стари преписки срещу него за участие в подобни провинения./БГНЕС