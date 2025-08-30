Никола Николов-Паскал излиза под гаранция

50 хил. лв. гаранция ще плати Никола Николов-Паскал за свободата си, определи Софийския градски съд.

Доказателствата срещу него са малко, той е дал показания за участието си в престъпната дейност на останалите, а освен това е с влошено здраве, мотивираха се магистратите.

Паскал ще бъде освободен още днес, а прокуратурата може да протестира.

По-рано Софийска градска прокуратура поиска постоянния му арест. Днес изтече срокът от 72 часа, за който беше задържан соченият за контрабандист 64-годишен мъж. Обвиняемият беше въведен в съдебната зала със 7 служители на ГД „Охрана”.

Николов посочил в показанията си, че контрабандната дейност, в която е участвал, била подпомагана от съпредседателя на „Продължаваме Промяната-Демократична България” Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Помощ оказвали и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и шефката на Агенция „Митници” Петя Банкова. Това се потвърждавало от показанията на трима свидетели, един от които е анонимен.

Въпреки че Паскал е бил обявен за издирване след април 2024 г., когато бяга арестувани Банкова Марин и Стефан Димитрови, има налични справки за пътувания на Николов през май 2024 година на територията на България, включително до ГКПП „Капитан Андреево” - в период, в който той е бил издирван. Съдът посочи, че усилията на МВР по издирването на Паскал, са били доста формални, а освен това няма предоставени призовки към доказателствата, които да са били пратени на посочените от защитата му адреси.

Защитата Димитър Марковски предостави на прокуратурата 7 протокола от сръбския съд, описващи задържането на Паскал в Сърбия и времето, което е прекарал в ареста и под домашен арест. Отводи не бяха поискани./ 24 часа