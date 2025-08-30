Германия обсъжда кой да покрива разходите за нездравословно хранене

Около половината от възрастните в Германия са с наднормено тегло, като се очаква процентът на затлъстяването да продължи да нараства, а липсата на контрол върху нездравословната храна е политически проблем, като икономическите загуби от здравословни проблеми, свързани с теглото, се оценяват на между 27 и над 90 милиарда евро годишно, пише Bloomberg.

Политиците обсъждат мерки като данък върху захарта за производителите на безалкохолни напитки, като някои партии настояват за държавна намеса, а други се доверяват на пазара да се самокоригира, на фона на класическото напрежение между пазарната свобода и държавната намеса.

Общественото здравно осигуряване в Германия не покрива разходите за лекарства като Ozempic и Wegovy за отслабване.

В страна, където задължителната застраховка означава, че разходите за здравеопазване се поделят от обществото, липсата на контрол върху нездравословната храна е политически проблем. Затлъстяването и свързаните с него заболявания не само „причиняват много човешко страдание, но и водят до изключително високи разходи“, заяви Барбара Битцер, управляващ директор на Германското дружество за диабет. Според оценки икономическите загуби от здравословни проблеми, свързани с теглото, възлизат на между 27 и над 90 милиарда евро годишно, което допълнително натоварва една система, която и без това е под финансово напрежение.

Канцлерът Фридрих Мерц обеща да започне „фундаментална реформа“ на системите за социално осигуряване през тази година, но в политическия план, публикуван през пролетта от управляващата коалиция, не се споменава нищо за храненето или нездравословното хранене, които оказват пряко влияние върху разходите за здравеопазване. Вместо това в плана се призовават потребителите да „вземат свои собствени решения“.

За членовете на Зелените и Левите това не е достатъчно. Вместо това партиите настояват за мерки като данък върху захарта за производителите на безалкохолни напитки – усилие, на което консервативната CDU/CSU се противопоставя, като се доверява на пазарите да се самокоригират. В момент, в който голяма част от политическия дискурс в Германия е фокусиран върху разделението между популистките фракции и партиите на статуквото, дебатът относно регулирането на храните показва, че класическото напрежение между пазарната свобода и държавната намеса все още е много живо.

Германия отдавна е възприела подход на невмешателство в регулирането на индустрии, свързани със здравни рискове, като тютюна и алкохола. Кристина Стумп, член на парламентарната комисия по храни и земеделие в управляващата CDU на Мерц, обясни как това мислене се отнася и за храните. Тъй като все по-загрижените за здравето си потребители ще насърчават производителите да намалят захарта и мазнините в продуктите си, каза тя, няма нужда от външна намеса.

За някои политици от левицата обаче отстъпването пред индивидуалния избор звучи като измъкване.

„Те винаги изтъкват свободата, а след това отговорността се прехвърля на потребителите“, каза Ина Латендорф, говорител по въпросите на храните и земеделието за партията Die Linke в парламента. Тя отбеляза също, че индустриалните групи имат значително влияние в германската политика. През 2024 г. McCafé, собственост на McDonalds, беше един от спонсорите на годишния партиен конгрес на CDU.

Макар Германия да не налага т.нар. „данък върху греха“ върху продукти, считани за вредни, тя има система, при която храните се облагат с 7% или 19% данък, в зависимост от това дали се считат за основни или не. Идеята е да се гарантира, че основните продукти винаги са достъпни, но критиците атакуват модела на ДДС като пълен с несъответствия, като отбелязват, че храната за домашни любимци попада в по-евтината данъчна група, а бебешката храна – не.

След като не успяха да направят значителни стъпки в законодателството за храните през четирите години в предишното правителство – резултат, за който обвиняват своя пропазарния коалиционен партньор – депутатите от Зелената партия отново призовават за реформа на ДДС. В това те имат подкрепата на обществеността. Усилията за премахване на данък добавена стойност върху здравословните храни са посрещнати с 91% одобрение от обществеността. Отделно, предложената данък върху захарта за производителите на безалкохолни напитки има подкрепата на 79% от германците.