Президентът качва Черни връх по повод 130-та годишнина на БТС

Президентът Румен Радев ще участва в един от трите лъча на похода към Черни връх в рамките на поредицата от прояви, с които Българският туристически съюз (БТС) отбелязва 130 години от началото на организирания туризъм в България. Юбилейните чествания са под патронажа на президента и днес е техният заключителен ден, съобщиха от БТС.

Радев ще се включи в 10:25 часа от хижа "Алеко" в похода до подножието на Черни връх. Той ще приветства участниците в похода и ще връчи Почетния знак на президента на председателя на БТС Венцислав Венев. Президентът ще отличи със златен медал "Алеко Константинов" туристически дружества от Русе, Стара Загора и Велико Търново за техния принос към организираното туристическо дружество в България, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът ще присъства и на традиционния Национален туристически събор на Черни връх. За участие в събора, който започва в 12:00 ч., се очаква хиляди туристи да изкачат върха по три лъча на похода - от с. Железница, м. Златни мостове и х. "Алеко", посочват от БТС.

Преди това, в 11:00 ч. представители на Столичната библиотека ще открият щанд с "Библиобуса" пред х. "Алеко", а около 11:15 ч. се очаква финиширане на първите състезатели от състезанието по планинско бягане "Витоша рън 2025" от НДК до Черни връх.

В програмата на Националния туристически събор са включени награждаване на заслужили туристи и дружества, теглене и връчване на награди на регистрирани участници в Националното движение "Покорили на 10-те планински първенци", концерт на туристически хорове от страната и музикално-артистична програма.

Честванията на 130 години от началото на организирания туризъм в България започнаха на 27 август с тържествено поднасяне на цветя на паметната плоча пред Народния театър "Иван Вазов", откъдето е тръгнал първият организиран поход към Черни връх, а по-късно през деня във Военния клуб в София се състоя официалното откриване на юбилейната програма, пише БТА.