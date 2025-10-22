Възрастни мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

Мъж на 86 години и 72-годишна жена загинаха при катастрофа в Ямболско. Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа във вторник, 21 октомври, съобщиха от МВР в Ямбол.

Автомобилът е напуснал платното и се обърнал в крайпътна канавка. Шофьорът е починал в линейка напът за болницата, а жената - късно снощи, в лечебното заведение. Разследването на причните за инцидента продължава. Образувано е досъдебно производство.