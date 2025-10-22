IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Възрастни мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

Колата им се обърнала в канавка

22.10.2025 | 12:08 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж на 86 години и 72-годишна жена загинаха при катастрофа в Ямболско. Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа във вторник, 21 октомври, съобщиха от МВР в Ямбол.

Автомобилът е напуснал платното и се обърнал в крайпътна канавка. Шофьорът е починал в линейка напът за болницата, а жената - късно снощи, в лечебното заведение. Разследването на причните за инцидента продължава. Образувано е досъдебно производство. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа загинали
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem