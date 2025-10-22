Василев: Бюджетът на държавата не е бакалска сметка

“Бюджетът на държавата не е бакалска сметка и слухове аз не коментирам. Трябва да се види какво точно е записано в бюджета, за да могат да се направят съответните предложения”, заяви в кулоарите на НС лидерът на ПП Асен Василев.

По думите на бившият финансов министър е притеснително, че тепърва се чува, че параметрите на Бюджет’26 се обсъждат, а той трябва да бъде внесен следващата седмица в НС. “Ако сега започват да сглобяват макрорамката на бюджета и да вземат тежките политически решения, най-вероятно ще има закъснение в тази процедура", предупреди депутатът.

Василев напомни, че това което се случва днес, но никой не му се обръща внимание е, че в ЕП ще се обсъжда върховенството на закона в България. "И причина за това не е Благомир Коцев, а главният прокурор”. По думите му има отказ на управляващото мнозинство страната ни да има нов истински главен прокурор, а не узурпатор.

“Стигнахме дотам целият ЕП да го обсъжда и най-вероятно ще има последствия, много по-големи от това да се спрат 200 млн. от второ плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, защото това е отказ на управляващото мнозинство да направи така, че България да стане справедлива, нормална държава, с истински главен прокурор, а не с узурпатор", каза лидерът на ПП.

За ротация на председателя на парламента, по думите на Василев, това е мимикрия, опит да се прикрие импотентността на ГЕРБ.

“Най-важната работа, която има да свърши парламентът за днес, е в здравна комисия да се приеме на второ четене законопроектът за заплащането на младите медици, медицинските сестри, акушерките, така че да сме сигурни, че България ще има истинско здравеопазване”, добави още лидерът на ПП.

Запитан за договора с турската газова компания “Боташ", Василев заяви, че много ясно от ПП, още когато се подписваше този договор, заявиха, че той е изключително неизгоден за българската държава и че не трябва да се подписва. „Знаете парите откъде ще дойдат – от фирмата, която го е подписала, в конкретния случай “Булгаргаз". “Проблемът е, че това най-вероятно ще доведе до сериозни проблеми на самата фирма", добави той.