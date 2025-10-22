Интернет е пълен с измамни промоции, награди и отстъпки

Интернет е залят от игри, томболи и промоции, които обещават безплатни награди, големи отстъпки и специални предложения за рожден ден. Основателят на платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова заяви пред Bulgaria ON AIR, че е важно на първо място да проверим кой стои зад играта.

“В много случаи се оказва, че това е измама, която има за цел или да събере наши лични данни, или пък да ни създаде усещането, че сме спечелили някаква награда, но после да поиска, например, да си я платим. И това вече си е нелоялна практика, когато не е измама", каза основателят на платформата.

Руменова уточни, че във всяка легитимна кампания трябва да има ясно посочен организатор, период на провеждане, условия за участие и информация за възрастовите ограничения. Тези данни обикновено се съдържат в общите условия, които потребителите рядко четат, но именно там се крие най-важното.

"Ако на официалната страница на т. нар “организатор” няма информация за провеждането на такава игра, то тогава най-вероятно сме попаднали на някакъв тип измама", отбеляза Руменова в предаването “България сутрин”.

Тя посочи, че понякога дори истински игри на известни марки се използват за създаване на фалшиви копия, които се различават само по това, че предлагат други награди или липсва коректна информация за организатора.

Измами и събиране на лични данни

Най-честите измамни игри изискват от потребителите да отговорят на няколко елементарни въпроса – за възраст, предпочитани продукти, местоживеене – и накрая да предоставят лични данни, като имейл или телефон. Тези данни обаче често се използват неправомерно.

"Ние трябва да проявяваме грижа към личните си данни като един добър стопанин и да изискваме те да бъдат обработвани само за целите, за които са събрани. И да не забравяме, че след като дадем съгласие за участие в игра, след приключването ѝ можем да поискаме личните ни данни да бъдат заличени и повече да не се обработват", заяви Руменова.

При реалните промоции обикновено се изисква закупуване на продукт и запазване на касовата бележка, докато при измамните кампании покупка не се изисква, а наградите изглеждат прекалено щедри – например екскурзии или автомобили срещу минимално действие.

Според Руменова, ако за получаването на награда се иска допълнително плащане, това може да бъде определено като нелоялна или дори агресивна практика. Изключение има, ако в официалните условия изрично е упоменато, че потребителят покрива единствено разходите за доставка.

При съмнение обаче тя препоръчва незабавна комуникация с организатора, а при липса на яснота – сигнал до Комисията за защита на потребителите.

Гледайте видеото с целия разговор.