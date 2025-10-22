IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски пристигна в Швеция, за да направи съобщение за "износ на отбранителна техника“

В петък украинският лидер ще е в Лондон за среща на "Коалиция на желаещите"

22.10.2025 | 12:22 ч. Обновена: 22.10.2025 | 12:25 ч. 41
Reuters

Reuters

Шведският премиер Улф Кристерсон посрещна президента Володимир Зеленски в Швеция, като се очаква двамата лидери да обсъдят сътрудничеството в областта на отбраната.

След срещата си Кристерсон и Зеленски се очаква да проведат пресконференция, "за да направят съобщение в областта на износа на отбранителна продукция“, съобщи шведското правителство.

Двамата лидери се срещат в град Линкопинг, дом на отбранителната компания Saab, която произвежда изтребители Gripen и други оръжия, съобщава Kyiv Independent.

Saab JAS 39 Gripen е лек изтребител от поколение 4,5, който може да се използва както за отбранителни, така и за настъпателни задачи. Киев и Стокхолм многократно са обсъждали възможността за доставка на самолета на Украйна, въпреки че досега не е взето решение.

"Силна и способна Украйна е ключов приоритет за Швеция и ние ще продължим да гарантираме, че Украйна може да се бори срещу руската агресия. Очакваме с нетърпение да обсъдим как да задълбочим сътрудничеството си – имаме много да се научим един от друг“, написа Кристерсон в социалната мрежа X.

Посещението на Зеленски в Швеция идва само няколко дни след напрегната среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, по време на която Тръмп отказа да въоръжи Украйна с ракети "Томахоук.

По-късно Тръмп предложи да се преустановят военните действия по настоящите фронтови линии, предложение, подкрепено от Зеленски, Кристерсон и други европейски лидери в съвместно изявление на 21 октомври.

Европейските партньори подкрепят Киев на фона на несигурността относно следващия ход на Вашингтон. 

По-късно през деня Зеленски и първата дама Олена Зеленска ще посетят и норвежката столица Осло, за да се срещнат с премиера Йонас Гар Стере, потвърди говорителят на президента Сергий Никифоров.

След пътуването си до скандинавските страни се очаква Зеленски да посети Лондон и да се присъедини към среща на водената от Европа "Коалиция на желаещите“, планирана за 24 октомври.

