IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Заради рисковете и хаоса: Прага забрани електрическите тротинетки

Градът иска да стимулира велотранспорта

22.10.2025 | 12:00 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Прага стана поредният европейски град, който забрани електрическите тротинетки под наем. Мярката влиза в сила от януари догодина, съобщи bTV.

Общинският съвет аргументира решението с рисковете и със създадения по улиците хаос.

Според властите има повече инциденти с тротинетки, отколкото с велосипеди.

В замяна столицата на Чехия иска да стимулира велотранспорта и въвежда нови правила.

Подобна забрана вече е в сила в градове като Париж и Мадрид.

В Италия за ползване на тротинетка вече се изисква застраховка и каска, а Финландия регламентира минимална възраст от 15 години.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Прага електрически тротинетки забрана
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem