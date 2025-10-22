Заради рисковете и хаоса: Прага забрани електрическите тротинетки

Прага стана поредният европейски град, който забрани електрическите тротинетки под наем. Мярката влиза в сила от януари догодина, съобщи bTV.

Общинският съвет аргументира решението с рисковете и със създадения по улиците хаос.

Според властите има повече инциденти с тротинетки, отколкото с велосипеди.

В замяна столицата на Чехия иска да стимулира велотранспорта и въвежда нови правила.

Подобна забрана вече е в сила в градове като Париж и Мадрид.

В Италия за ползване на тротинетка вече се изисква застраховка и каска, а Финландия регламентира минимална възраст от 15 години.