Тол таксите поскъпват с още 10%

От днес се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. Увеличението е с 10%.

Поетапното покачване, което започна от 1 април отново с 10 на сто, е предвидено в постановление на Министерския съвет от 31 март тази година. Така с днешното общото увеличение е с 20%.

Така например, ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Цените на винетките за леките автомобили не се променят.