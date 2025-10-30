Икономист с прогноза: И в еврозоната ще сме на последно място по МРЗ

Икономистът и бивш зам.-председател на КФН Румен Гълъбинов заяви, че дори и в еврозоната страната ни ще бъде на последно място по минимална работна заплата.

Утре, преди заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, на което ще се обсъжда бюджета, КНСБ и КТ “Подкрепа” ще имат предупредителна протестна акция. Причината - синдикатите не са съгласни с намаляване на МРЗ за 2026 г.

Припомняме, че Министерството на труда и социалната политика предложи минималната работна заплата да бъде 1213 лв (620 евро), а според предположенията МРЗ ще е 605 евро.

"В Германия почасовата ставка за 2026 г. се предвижда да бъде €14,5 на част, а у нас €7. Мисля, че със 605 или 620 евро България ще продължи да изостава със 100 евро от Унгария като МРЗ и с повече от 200 евро от Румъния. И пак ще сме на последно място в ЕС, дори и в еврозоната ще сме на последно място по месечна работна заплата", обясни пред БНР Гълъбинов.

Икономистът допълни, че промяната на нивото на МРЗ променя и минималния осигурителен доход, "а са заложени промени и на максималния осигурителен доход, което променя ред други плащания, които се дължат в социалните ни системи".

Относно коментарите за отмяна на плоския данък Гълъбинов каза, че нарастването на разходи предлога търсене на нови източници за приходи и доколкото ми е известно не се предвижда за този бюджет да се увеличава ДДС.

“Предстои да видим макрорамката и за следващите три години. Възникват въпроси, откъде другаде? Започва се дискусия и се поде от синдикатите. Единият предлага запазване на сегашното пропорционално данъчно облагане на по-високо ниво - от 10 на 15% и необлагаем минимум. Другият синдикат предлага реформа и преминаване към прогресия. Многообразни са примерите в ЕС и еврозоната за облагане на доходи и винаги включва прогресия”, казва още Гълъбинов.

Той сподели, че не знае какво ще избере България, но като влезе в еврозоната остава единствената държава, която има само едно число за облагане на доходите – 10%. В Естония има такъв данък, но е 20% и има необлагаем минимум.

Финансистът напомни, че и в момента бизнесът използва офшорни зони и тази възможност винаги я е имало.

"Пак казвам, при 600 хиляди работещи на МРЗ вероятно има и такива от тях, които получават повече от МРЗ по друг начин, осигуряват се само на МРЗ. Мотивацията да се участва на пазара на труда с плащане на осигуровки и данъци на реалните заплати, като че ли малко ще поотслабне за сметка на това – да разчитат хората повече на социалните системи да се издържат. И при инвалидните пенсии има разговор от дълго време – всички ли имат нужда от тях и законосъобразни ли са”.

Гълъбинов коментира, че ако не веднага, може да има преходен период и работещите в държавната администрация, да започнат да си плащат 50% от осигуровките, които реално сега те не плащат, а са за сметка на държавата, "защото това ще пооблекчи тежестта на социалните системи".

И допълни, че в момента държавата се намесва, за да покрива дефицита в пенсионната система и в здравеопазването с 30%.