Домашна работилница: Машини, които улесняват живота ни

В основата на всяка добре оборудвана работилница стоят машините, които винаги превръщат сложните задачи в лесни занимания. Всяка домашна работилница има свой собствен облик, съобразен с интересите и нуждите на своя собственик. Въпреки това, има няколко универсални машини, които намират приложение в почти всяко домакинство и значително улесняват поддръжката на дома и градината.

Акумулаторни винтоверти

Акумулаторният винтоверт е може би най-универсалният и пръв помощник при всякакви задачи. От сглобяване на мебели до окачване на картини и пробиване на отвори в различни материали, този инструмент е почти незаменим. Съвременните модели са леки, мощни и с дълъг живот на батерията, което ги прави изключително удобни за работа навсякъде. Спрямо напрежението на батерията най-често срещаните акумулаторни винтоверти биват 12, 18, 20, 36, 40 V.

Ъглошлайфи

Ъглошлайфът е друг универсален електроинструмент, който намира приложение във всяка работилница. С него се извършват различни задачи като шлайфане, рязане, полиране. Именно неговата универсалност го прави ценен инструмент за всяка една работилница. В зависимост от диаметъра на диска ъглошлайфите биват 115, 125, 150, 180 и 230 мм. Освен електрически, можете да използвате акумулаторни и пневматични ъглошлайфи, като за последните трябва да сте оборудвани и с компресор за въздух.

Резачки за дърва

Машини, които също улесняват многократно работата ни, са електрическите триони. Те са изключително полезни машини, тъй като са незаменими при нарязването на големи трупи дървета, но също и за подготовката на дърва за огрев. Някои предпочитат електрически трион, а други са привърженици на акумулаторните и бензинови модели. Моторните например са подходящи за рязане на голямо количество дърва и за професионална употреба, докато електрическите са по-добър избор за по-лека работа. Акумулаторните са добра алтернатива, тъй като са мобилни и се използват навсякъде, но изискват мощна и заредена батерия.

Прободни триони

Прободните триони са други необходими машини за работилницата. Те представляват електроинструменти, които се използват за създаване на криволинейни и сложни разрези в материали като дърво, пластмаса, тънък метал и др. С тях се изрязват лесно кръгове, вълнообразни линии и всякакви други неправилни форми.

Циркуляри

За бързо и праволинейно рязане на дървени греди, дъски и плоскости се използват циркулярите. Ръчните модели са удобни и лесни за работа навсякъде в работилницата, докато настолните осигуряват прецизност при рязане под точен ъгъл. Според начина на захранване циркулярите се делят на акумулаторни и електрически. Освен тези два вида можете да се оборудвате и с потапящи или форматни циркуляри.

Машини за дървообработка

За любителите на дърводелството няколко по-големи машини могат да бъдат от голяма необходимост. Такива са банциг машините, които се използват за криволинейно рязане на дебели дървени материали. С тях се изработват сложни форми, както и декоративни елементи.

Освен тях струговете за дърво също са машини, които могат да присъстват в работилницата и да улесняват живота ни. С тях могат да се създават много на брой детайли с еднаква форма – например симетрични, обли и цилиндрични. Предимството им е, че с тях може да се изработи практически всичко.

Градински машини и инструменти

В домашната работилница има място също за градинска техника и инструменти. С наближаването на есента всички градинари с лозя и овощни градини имат нужда от машини, които да улеснят процеса на работа. Гроздомелачките например са пръв помощник на винопроизводителите. Ръчното ронене и мелене на гроздето е изключително трудоемко и отнема часове. Съвременните гроздомелачки, без значение дали са ръчни или електрически, превръщат меленето на грозде в лесно и приятно занимание, тъй като освобождават време за по-важните етапи от създаването на виното. Освен тях пресите за грозде също могат да бъдат част от асортимента на домашната работилница.

През есента могат да бъдат необходими други градински машини и инструменти, които да улеснят работата в двора. Такива например са машините за цепене на дърва, дробилките за клони, духалките за листа, листосъбирачите, кастрачките за клони, мотофрезите, различните видове градински ножици, каквито са ножиците за трева и храсти и ножиците за клони.

