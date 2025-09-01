България може да се превърне във водещ производител на снаряди по натовски стандарт

От началото на войната една трета от оръжията, използвани от Украйна, идват от България, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Европа се разоръжава, Русия се модернизира

"През 1990 година, когато завърши Студената война, лидерите на НАТО се събраха в Лондон и там се каза, че в Европа в следващите години няма да имаме широко мащабен, конвенционален и ядрен конфликт. Европа предприе едно гигантско разоръжаване. Закриваха се военни заводи. Ние имахме 37 военни завода, почти всички се закриха. Европа е съкратила за този период около 1,1 млн. войници. В същото време Русия започна рязко превъоръжаване и модернизиране на армията си", коментира бившият заместник-министър на отбраната и експерт по международна сигурност проф. Румен Кънчев в студиото на "България сутрин".

Докато Западът се е разоръжавал, Русия е предприела обратния курс.

"Европейците са много миролюбиви. Те са имали две тежки войни през ХХ век. Само че изведнъж се оказва, че Русия е създала нови системи оръжия и че тя обяви война на една Украйна, без да има никакви основания от международна гледна точка. Сега ние трябва да извървим този път обратно - отново да създадем заводите, отново да създадем мощностите, отново да изградим европейската армия", каза още проф. Кънчев пред Bulgaria ON AIR.

България обаче получава нов шанс. С предстоящото изграждане на два завода у нас, в партньорство с германската компания "Райнметал", страната може да се превърне във водещ производител на 155-милиметрови снаряди по натовски стандарт.

Модернизация на българската армия

Според проф. Кънчев това ще помогне не само за снабдяването на европейските армии, но и за модернизацията на българската.

"Ние нямаме нито една оръжейна система, която да е съвместима с НАТО. Всъщност имаме само тези самолети F-16, които трябва да усвоим. Нашите снаряди са 122 мм, конструирани за гаубици образец 1943 година. Сега, започвайки да произвеждаме 155 мм снаряди по натовски стандарт, ние трябва да закупим и съответните гаубици. Това ще ни задължи да започнем превъоръжаване на българската армия. В един момент ние може да се окажем страната, която снабдява всички съюзници от НАТО с тези муниции", смята проф. Кънчев.

По отношение на дроновете професорът смята, че България разполага с потенциал, но конкуренцията е огромна – в Украйна и големите западни държави производството е на съвсем друго ниво. По-реалистично е страната ни да се наложи в нишата на боеприпасите, където ще има сигурен пазар.

Проф. Кънчев обръща внимание и на частния сектор – заводи като "Арсенал" вече са утвърдени играчи, което е впечатлило и ръководството на Европейската комисия. Според него България може постепенно да поеме и други задачи в сферата на отбраната, което ще повиши значимостта ѝ като съюзник.