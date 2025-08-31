Борисов към Фон дер Лайен: Всички сме категорично за мир, но трябва да си силен, за да не те нападат

Благодарим на Урсула фон дер Лайен, че ни подкрепи в процеса по изграждане на Европейския банков съюз, пълноправното ни членство в Шенген, присъединяването ни към Еврозоната, както и за това, че позволи на Европейската комисия да преговаря за Плана за възстановяване, който беше блокиран в продължение на четири години. Сега, изпълнявайки всички поети ангажименти, очакваме да получим и средствата по този план.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на съвместния брифинг с премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след посещението на най-голямото държавно военно предприятие в България - "Вазовски машиностроителни заводи"-Сопот.

Той добави, че е щастлив да посрещне Урсула фон дер Лайен и комисаря по отбрана Андрюс Кубилиус във Вазовските машиностроителни заводи.

"С "Райнметал" ще си сътрудничим и планираме да има 2 завода в смесено предприятие. Два за производство на 155-милиметрови боеприпаси. Освен това ще бъде създаден и отделен завод за най-новия и съвременен барут. Десетилетия наред във ВМЗ се произвеждат снаряди и оръжие, и то с цел България да бъде отбранявана. В момента цяла Европа се променя и модернизира, правят се съвсем нови типове оръжия и ние трябва да се възползваме от шанса да бъдем едни от първите в общоевропейския план за отбрана", подчерта Борисов.

"Очакваме да получим средствата по европейския механизъм за сигурност SAFE, изпълнявайки всички наши ангажименти. Хиляди работни места ще се създадат, а старите ще се запазят. Всички сме категорично за мир, но трябва да бъдеш силен и да имаш мощна отбрана, за да не те нападат", допълни той.

"Ако сега не се възползваме от "Safe" механизъма, след няколко години това производство няма да има за къде да отива. Ще пазим правителството, за да се случат тези проекти", заяви лидерът на ГЕРБ.

Лидерът на Еврокомисията е на обиколка в Източна Европа - ще посети 7 държави, граничещи с Русия и Украйна, България е петата ѝ спирка.