Нова версия: Дерайлиралият трамвай е тръгнал сам?

Може ли трамваят, който дерайлира тази сутрин при Румънското посолство в София, да е тръгнал сам? По тази версия работи столичната полиция. Причината е, че няма свидетелски показания за това някой да е поел контрол над мотрисата, движеща се по линия 22, пише “24 часа”.

Инцидентът се е случил около 04:49 часа тази сутрин, а ватманът е отскочил за кафе. В момента се проверява дали той не е допуснал грешка и не е подсигурил трамвая. В момента от СДВР търсят записи от камери, които евентуално да покажат какво точно се е случило.

При инцидента седем коли бяха ударени, разрушени са и двете стени на подлеза на бул. "Ситняково".

