Голам пожар избухна в склад за батерии и фотоволтаици в Хасково

Пожар избухна този следобед в склад за батерии и фотоволтаици в Хасково, съобщават от Haskovo.live.

Според очевици гъст дим излиза от помещението в района на бившето предприятие "Мануела" в Източна индустриална зона, а в района се диша трудно.

На място са пет екипа на пожарната. Няма данни за пострадали хора. Всички работещи в района, включително и от съседни складове, са евакуирани.

На място е и старши комисар Митко Тодоров Чакалов, Доректор на РДПБЗН- Хасково.