IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

Голам пожар избухна в склад за батерии и фотоволтаици в Хасково

Няма данни за пострадали хора

05.01.2026 | 17:25 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар избухна този следобед в склад за батерии и фотоволтаици в Хасково, съобщават от Haskovo.live. 

Според очевици гъст дим излиза от помещението в района на бившето предприятие "Мануела" в Източна индустриална зона, а в района се диша трудно. 

На място са пет екипа на пожарната. Няма данни за пострадали хора. Всички работещи в района, включително и от съседни складове, са евакуирани.

На място е и старши комисар Митко Тодоров Чакалов, Доректор на РДПБЗН- Хасково. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хасково пожар склад батерии
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem