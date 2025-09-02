IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Чешмите в Плевен и региона са сухи повече от 10 часа в денонощието

Екипи ще преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи

02.09.2025 | 15:13 ч. Обновена: 02.09.2025 | 18:49 ч. 19
Частично бедствено положение заради безводието влиза в сила от днес за Плевен, Долна Митрополия и още 9 селища в региона. То е въведено със заповед на областния управител Николай Абрашев и ще важи за срок от 7 дни. 

Жителите на Долна Митрополия недоволстват, тъй като чешмите им са сухи повече от 10 часа в денонощието. Община Долна Митрополия е с ремонтирана 25-километрова водопроводна мрежа и реконструирана пречиствателна станция по европейски проект. Няма загуби по мрежата, но е без основни водоизточници заради грешки на управляващи. 

Когато водата там все пак се появи, тя е негодна за пиене и готвене, казват хората. 

"Ние освен от водоизточниците от Биволаре, имаме собствени водоизточници, които също ги ползваме и ни трябват допълнителни водоизточници. Но понеже нямаше заявки за напояване, "Напоителни системи" спряха да пълнят язовир Вълчовец. Тогава ние настоявахме ВиК да го вземе, но от ВиК казаха, че този язовир няма отношение към водния баланс. Тогава язовирът беше продаден, в момента е частен", разказа председателят на Общинския съвет Петър Петров.

Екипи на Община Плевен днес ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи.

Bulgaria ON AIR вода Плевен бедствено положение
