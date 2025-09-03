Спасяват резерват "Сребърна" с вода от Дунав

Вече седмица на територията на поддържан резерват "Сребърна" се използват полиетиленови тръби, оформени в две твърди успоредни линии, за да подпомогнат подобряването на хидрологичния режим на екосистемата. Тръбите са безвъзмездно дарени и положени от „Водоснабдяване и канализация“ - Русе ООД. Те ще останат на територията на резервата и след специализираната акция, която ще приключи до средата на септември, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе.

Оттам допълват, че дунавската вода е заляла напълно местността Бабушкото блато и прилежащите малки водни огледала. Системата за отчитане на водното ниво при южен шлюз отчита леко повишение на от 2 см, което се дължи изцяло на дейността по изпомпване на вода от реката. Нивото в централното водно огледало остава постоянно поради голямата му площ. Постоянно остава и нивото в западно разположеното огледало „Драганова локва”, където дълбочината към момента е около 2 мeтра.

Теренът, в който се извършва препомпването на водите, в т.ч. и съоръжението „Западен канал с преливник“ попадат в рамките на резервата и навлизането следва да се извършва само от служебни лица. Охраната на резервата не може да гарантира сигурността на посетителите, а и това представлява нарушения на режима на защитената територия.

От екоинспекцията съобщават още, че обстановката в резервата е спокойна. Към момента размножителният период на защитените видове е приключил. В рамките на водните огледала се наблюдават лебеди, които постоянно обитават резервата, скитащи къдроглави и розови пеликани, малки корморани, сиви гъски, патици, чапли, рибарки и водни кокошки.

За проблема с ниското ниво на езерото Сребърна бе съобщено в края на юни по време на съвместна пресконференция на директора на инспекцията Дауд Ибрям и кмета на Община Силистра Александър Сабанов. Според изнесените тогава данни от 2023 година в езерото не бе постъпвала вода от река Дунав.

Езерото Сребърна е сред най-известните природни резервати в България и един от 100-те национални туристически обекта. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка Via Pontica, с което се обяснява и голямото разнообрази от птици в резервата.

През 1948 г. с цел опазване на птичето богатство езерото е обявено за птичи резерват, а през 1977 г. - за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. резерватът получава и най-голямото си признание - включен е в Списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО като естествена функционираща екосистема, осигуряваща важна жизнена среда на застрашения къдроглав пеликан, напомнят от Министерството на околната среда и водите.