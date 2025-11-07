Бюджет 2026: Финансовата рамка не отговаря на реалната икономика

Бюджетната процедура се бави, работодателите отказват да седнат на една маса и да разгледат проектобюджета. Бизнесът е недоволен заради вдигането на осигуровката за пенсия и по-високия данък дивидент.

В предаването “България сутрин” икономистът Михаил Кръстев заяви, че вижда липса на визия за това как трябва да бъдат управлявани личните финанси. “Финансова рамка, която нито отговаря на реалната икономика, нито някой планува да я изпълнява", добави Кръстев.

Според него приходната част е най-важният проблем, защото няма как да бъде изпълнена.

"В деня, в който беше публикуван проектобюджетът, бяха публикувани и данните за изпълнението на бюджета за 2025 г. Ако вземем приходната част, виждаме несериозно изпълнение. Има дупки от милиарди в бюджетите", смята Кръстев и подчерта, че приходите изкуствено се завишават.

"Политиците вече се шегуват с темата. Баланс не може да се намери заради политическите решения. При ниска инфлация, при умерения икономически растеж, при рекордно ниска безработица - няма никакви причини да бъдат разписани бюджети на дефицит. Бюджетът трябва да е балансиран, да е съобразен с това какво генерираме като приходи", обясни Кръстев пред Bulgaria ON AIR.

Според финансиста Преслав Райков също се слага нереалистична база на приходите. "Съгласен съм с бизнеса, че не иска да седне на масата и да обсъжда нещо, което е тотално нелогично, в ущърб на тези, които именно генерират приходната част. Нормална реакция. Икономиката вече стана зависима от мениджмънта на държавата, той не е от най-ефективните", подчерта финансистът.

Райков е на мнение, че скоро бизнесът ще се адаптира.

Разклатена пенсионната система

Кръстев е на мнение, че пенсионната система е тежко дисбалансирана от десетилетия. “Трансферите от централния бюджет през последните години са били над 50%. Ако досега пенсионната система беше дотирана от централния бюджет, то сега централният бюджет няма достатъчно средства. Това е причината да има повишаване на осигуровките. Няма достатъчно пари в централния бюджет, които да захранват бюджета на НОИ за изплащането на пенсии. Ние нямаме визия как да управляваме, дори и пенсионният сектор", коментира Кръстев.

Има места у нас, в които да работиш в държавната администрация е върхът на пирамидата и на трудовия пазар, въобще на жизнения път на голяма част от хората, вметна Райков.

Дефицит

Относно дефицита, Райков заяви, че той в текущата 2025 г. е нормално да бъде заложен. "Свикнахме да правим бюджетни дефицити до тавана. Дефицитът не е огромен проблем", обобщи още Райков.

