Веласкес: Левски ще влезе в дербито отговорно, благодарни сме на публиката

Левски ще опита да покаже силните си страни и да изкара наяве слабите на съперника, заяви старши треньорът Хулио Веласкес преди мача с ЦСКА от 15-ия кръг на българското първенство по футбол. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в събота от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски" в София.

Левски е убедителен лидер в класирането на шампионата с актив от 35 точки, след като спечели последните си пет мача в първенството и шест във всички турнири. "Сините" също така са вкарали по три гола в последните си четири двубоя, като в неделя спечелиха с 3:0 срещу Арда (Кърджали). 26-кратните шампиони обаче излязоха от 14-ия кръг с няколко контузии, които ще им повлияят в мача с "червените".

"Карл Фабиен отпада за тази среща. Мазир Сула върви добре във възстановяването си през седмицата. Той свърши малко по-различен вид работа и вчера тренира с останалите, тъй като тя бе с по-ниско натоварване. Всичко при него върви много добре, в следствие на което по-късно ще мислим как да процедираме. Имаме и един или двама преуморени, но не става въпрос за контузии. Анализираме тяхното състояние", заяви Веласкес на пресконференция преди мача.

"Моментната форма има значение. Ясно е какъв емоционален заряд имат мачове като утрешния, но както и във всички други, ние влизаме в него отговорно, с отдаденост и работим по същия начин. Ще вземем под внимание слабите и силните страни на противника. Искаме да проведем мача по начина, по който нас ни устройва. Искаме да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника", продължи той.

"Фокусът ни е върху това как изглежда като цяло ЦСКА, като отбор. Винаги обръщаме внимание и на отделните футболисти обаче. Те имат сериозен потенциал, а и знаете бюджетът им през този сезон. Това им позволява да имат качество в състава и сме наясно, че в последната част на терена разполагат със силни футболисти. Показват добри игри в последните мачове и имат футболисти като Леандро Годой и Йоанис Питас, на които не трябва да се оставя пространство. Ще отдадем обаче повече внимание на това как изглеждаме ние. Имам доверие на всички наши футболисти и ще опитаме да покажем нашите силни страни. Наясно съм с тези, които ще започнат мача", каза още испанецът.

"Тренираме много добре, както беше и досега. Не е достатъчен само огънят в очите, стараем се да бъдем и достатъчно свежи. Трябва да запазим баланс отвъд емоциите на този мач. Винаги искаме да изглеждаме по начина, по който ни задължава емблемата", заяви Веласкес.

Относно слуховете за интерес на чуждестранни отбори към играчи на Левски, той каза: "Фокусирани сме изцяло върху мача утре. Относно интерес от Русия, Танзания, Испания и Корея... Нямам енергията да мисля по тези въпроси. Надявам се да има интерес, защото това означава, че футболистите ни се представят добре. Фокусът обаче е друг".

"Казвал съм го многократно, но имам голямо доверие към всички футболисти. Почти всички имат достатъчно игрови минути. Необичайно е, но в момента всички са на разположение кондиционно и емоционално, а има ситуации, в които това не е така. Не само в Левски. Имаме широчина и избор за всяка дадена среща. Утре ще има много хора на стадиона и благодаря за това на феновете. Те ни подкрепят и по гостувания, което е много добра оценка за нас. Времето, температурата и локацията нямат значение. Подкрепата винаги е невероятна. Трябва да бъдем изключително благодарни към публиката и това изисква от нас да бъдем още по-отговорни към каузата, до последна капчица пот", завърши той.