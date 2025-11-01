IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама загинали и 10 ранени при стрелба на гръцкия остров Крит

Крит има история на насилствени вендети

01.11.2025 | 16:43 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Мъж и жена бяха убити и най-малко 10 души бяха ранени при стрелба в село на гръцкия остров Крит в събота, в това, което висш полицейски служител, пожелал анонимност, определи като семейна вендета, съобщава Ройтерс.

Полицията не предостави подробности за заподозрения стрелец, който е открил огън в село Вориция.

Втори полицейски служител заяви, че нападението е последвало експлозия в петък вечерта на строителна площадка, където е била поставена бомба. 

Крит има история на насилствени вендети между семейства заради спорове, водени от отмъщение, накърнена чест и предполагаеми обиди. Висшите полицейски служители на Гърция, включително началникът на полицейските сили и началникът на звеното за борба с организираната престъпност, са били на път за Крит в събота, каза вторият служител.

Крит убийство стрелба вендета полиция
