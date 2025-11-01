IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дербито на Пловдив между „Локомотив” и „Ботев” беше прекратено

Медицински екип веднага оказа първа помощ на национала

01.11.2025 | 17:14 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Много грозен инцидент прекрати голямото дерби на Пловдив между Локомотив и Ботев. При резултат 1:1 в 41-ата минута вратарят на "жълто-черните" Даниек Наумов беше ударен с бутилка в главата, пише gol.bg.

Медицински екип веднага оказа първа помощ на национала, който впоследствие отказа да играе отново и беше подкрепен от Ботев. Президентите на двата клуба - Христо Крушарски и Илиян Филипов, слязоха на терена, за да се опитат да укротят страстите.

След над 20 минутни умуване, главният съдия Драгомир Драганов прекрати дербито заради решението на "жълто-черните" повече да не играят.

Това също предизвика гняв, футболистите на двата отбора едва не се хванаха за гушите, а само многобройната полиция спря фенове на Локомотив да нахлуят на терена. Оттук нататък не се знае какво следва, като решение ще вземе Дисциплинарната комисия на БФС.

Преди мачът да бъде спрян в 15-ата минута Ботев получи право да изпълни дузпа. След удар на Самуел Калу топката срещна ръката на Русков и арбитърът веднага посочи бялата точка. Тодор Неделев се зае с изпълнението и преодоля Боян Милосавлевич с премерен изстрел в долния десен ъгъл за 0:1.

Пет минути след това Калу можеше да удвои, озовал се на добра позиция отдясно в наказателното поле, но шутира право в ръцете на Милосавлевич.

В 35-ата минута Локомотив изравни.

Ботев Пловдив Локомотив футбол спорт инцидент
