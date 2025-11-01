След убийството в магазин в София: извършителят открит мъртъв в кола

Полицията е открила тялото на мъжа, заподозрян за убийството на 45-годишната жена в магазин в София. Както първо bTV съобщи, става въпрос 55-годишният мъж, с кого жертвата е живеела на семейни начала.

Снощи около 23:00 ч. в денонощен магазин на ул. "Цар Симеон" е открито тялото на 45-годишна жена.

При извършения оглед от дежурна оперативна група на СДВР се установи, че се касае за убийство, извършено с огнестрелно оръжие.

При проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия от столичните криминалисти се установи, че извършител на деянието е 55-годишен мъж, с когото жертвата преди време е живеела на семейни начала.

Впоследствие е открито тялото на мъжа в автомобил, паркиран на ул. „Пиротска“.

Според събраните до момента данни той е посегнал сам на живота си веднага след извършеното престъпление.

Познати на жертвата Стилияна разказаха, че имат три деца, едното от тях - малко. Наскоро двамата се разделили.

Според хората в района преди няколко години отново имало разрив в отношенията им и временна раздяла. Тогава на ул. "Цар Симеон", където е и магазинът, превърнал се в местопрестъпление, била запалена колата ѝ. Заподозрян бил именно мъжът ѝ, разказват живеещи наоколо.

Магазинът за алкохол и цигари съществува от няколко години. Фирмата на жертвата е регистрирана през 2021 г. Обикновено магазинът е работил до около 20-21 часа.

Стилияна е намерена с огнестрелна рана в главата и по първоначални данни е убита с четири куршума. Води се досъдебно производство. Работата по случая продължава.