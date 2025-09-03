Има ли война между институциите за ДАНС?

Номинацията на Деньо Денев за председател на ДАНС за пореден път скара правителството и президента.

"Това е борба за властови ресурс и започналите промени, които президентът разбира, че има в различни дирекции на ДАНС, и премахването на хора, които бяха свързани с предходното управление. Чувства се, че му отнемат властови ресурс и махат неговите хора. Това е политическо противодействие, законът е така написан, че единственият начин да управляваш ДАНС, е ако председателят е твой доверен човек. Всяка политическа партия гледа да сложи там човек, на когото тя има доверие", каза бившият зам.-министър на МВР Филип Гунев в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че предишният председател беше назначен от президента.

Правителството предложи Деньо Денев за шеф на ДАНС

Румен Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане

"Това е играта, която гледаме тук, много негативно влияние оказва това върху службите и МВР, разбира се. Когато се смени председателят в ДАНС, той започва да си сменя хората надолу по дирекции, избира си екип. Не може да става въпрос за 400 души, това не вярвам, които дори да са в пенсионна възраст, това би предполагало половината ДАНС да е в пенсионна възраст. Такава масова чистка е немислима, това е спекулация", допълни Гунев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него ДАНС няма как да бъде политически независима.

"Тя трябва да изпълнява ролята на управляващата партия, която е била избрана от хората. Законът така е направен, че да може всяко правителство да идва и да си слага свой председател на ДАНС. Ако беше измислено да има квалифицирано мнозинство, 6-годишен мандат, който е повече от този на едно правителство, така може да се гарантира политическа независимост и устойчивост", поясни бившият зам.-вътрешен министър.

Даниел Митов: Надявам се скоро да има указ и за председател на ДАНС

МС официално предложи на Румен Радев да назначи Рашков за главен секретар на МВР

Попитан дали и при главния секретар на МВР може да се говори за политически зависимости, той отговори: "Там по подобие на ДАНС - фигурата на главния секретар през последните години се утвърди, че той е професионалист, човек с опит в системата, но винаги излъчван от политическата партия, която управлява".

"Всички партии, които критикуват избора на този или на онзи, че бил човек на Борисов или Пеевски, по нищо не се различат по избора си на хора на подобна длъжност. ПП-ДБ си назначиха техен депутат да е зам.-председател на ДАНС. Искаха Рашков да е председател на Антикорупционната комисия. Президентът - ясно. На всеки областен директор му се налага рано или късно да се съобразява с политици и това е така от много години", добави гостът.

Очаквайте видео с целия разговор.