В КАДЪР: МВР със зрелищна демонстрация как ще бори дронове

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 17 / 17

Академията на Министерството на вътрешните работи беше домакин на събитие за демонстрация на съвременни технологии за противодействие на заплахи с дронове и реакция при инциденти с висока степен на риск.

Целта бе да се демонстрира високото ниво на подготовка, най-новите технологични решения в сферата на сигурността и установения синхрон между структурите на МВР и партньорските служби в защита на обществения ред и националната сигурност.

Бяха представени оперативните възможности на вътрешното министерство за реакция при инциденти с висока степен на риск, както и управление на ситуации, при които има заплахи с дронове.

В демонстрацията участваха екипи от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Специализирания отряд за борба с тероризма и Националната служба за охрана.