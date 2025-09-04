В КАДЪР: МВР със зрелищна демонстрация как ще бори дронове

Академията на Министерството на вътрешните работи беше домакин на събитие за демонстрация на съвременни технологии за противодействие на заплахи с дронове и реакция при инциденти с висока степен на риск.
Целта бе да се демонстрира високото ниво на подготовка, най-новите технологични решения в сферата на сигурността и установения синхрон между структурите на МВР и партньорските служби в защита на обществения ред и националната сигурност.
Бяха представени оперативните възможности на вътрешното министерство за реакция при инциденти с висока степен на риск, както и управление на ситуации, при които има заплахи с дронове.
В демонстрацията участваха екипи от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Специализирания отряд за борба с тероризма и Националната служба за охрана.