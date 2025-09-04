Превозвач: Всеки гледа на тол системата като печатница на пари

От 1 септември се актуализираха цените на тол таксите за превозни средства над 3,5 тона, както и максималната такса, съобщават от Министерския съвет. Увеличението е с 10%. Така общото увеличение за тази година достига 20%.

"Срещу това увеличение не виждаме подобрение в пътната инфраструктура. От 5 години е въведена тол системата, увеличение имаше на няколко пъти така и не се случва подобрение на пътната инфраструктура, плащаме европейски такси, но не караме по европейски пътища. България е единствената европейска страна, в която в обхвата на тол системата попада цялата второкласна пътна мрежа", коментира изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в студиото на "България сутрин".

По думите му всеки гледа на тол системата като печатница на пари. Той се надява, че ще бъде изпълнено обещанието за възстановяване на средства на превозвачите.

"Пропорционално на база изминати километри по български пътища, платените тол такси в България. Цялата сума се разпределя равномерно върху кандидатстващите превозвачи. Има превозвачи, които се опитват да не плащат тол такси. Такива намаляват и затова приходите се увеличават", каза Димитров.

В ефира на Bulgaria ON AIR той прогнозира, че и през 2026 г. ще има увеличение на тол таксите. То ще бъде свързано с европейските изисквания за екологичност, намаляване на шума.

"Тези средства няма да отидат за пътна инфраструктура, държим да се връщат обратно в бранша. В Германия има 7 програми, насочени към превозвачите - обучение, закупуване на по-екологични превозни средства. Има обществено обсъждане по наредбата - по този начин за нас реално няма да има увеличение на таксата", изтъкна гостът.

Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България заяви, че пътища с магическа пръчка не се оправят. Като в същото време наредби се променят по начин, който създава допълнителни рискове.

"АПИ позволи да се влагат седиментни скали и варовик, които в България са по-евтини, в други страни влагат вулканични скали, които са по-устойчиви и здрави. След една година тежкотоварен трафик те стават пързалка. Недоброто финално покритие на асфалта създава опасност от инциденти", предупреди Димитров.

Очакванията му са строителите да не се подведат и да работят качествено при направата на пътища.

Транспорт в криза

Продължава недостигът на кадри в цяла Европа. Заплатите на намаляват, защото няма достатъчно шофьори.

Според госта законодателството в България може да се промени, така че 18-годишни да получават професионални книжки.

"Трябва да предприемаме стъпки в средните училища, има изискване за навършени 21 години за придобиване на професионална компетентност. Промяната ще даде право на хора, завършили професионални техникуми, на 18 години да имат професионална книжка", даде пример Димитър Димитров.

Гледайте целия разговор във видеото.