Заради убийството в мол: Ваня Тагарева свиква извънредно заседание на Комисията по обществен ред и сигурност

Поводът е трагичният инцидент, при който загина 15-годишно момче, наръган от връстник

21.10.2025 | 19:30 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Закрито извънредно заседание на Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет (СОС) свиква председателят й Ваня Тагарева, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Поводът е трагичният инцидент, при който загина 15-годишно момче в столичен търговски център, както и сигурността в столицата и тревожното нарастване на агресията сред децата и младежите. 

Датата и часът ще бъдат уточнени, след като общинските съветници изпратят официални предложения до Ваня Тагарева, допълват от ГЕРБ. 

„Всяка политическа група в рамките на тази седмица трябва да предложи свои представители за участие в закритото заседание, както и да представи конкретни мерки, въпроси, предложения и препоръки, насочени към ограничаване на агресията сред децата и младежите“, заяви д-р Тагарева.

Предложението за закрит формат беше направено от общинския съветник Иван Сотиров („Синя София“) с аргумента, че темата е твърде важна и чувствителна, за да бъде политизирана. Нещо, за което призова и председателят на комисията, след като ден по-рано в медиите беше отразена позиция по случая на групата на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) в СОС, се посочва в съобщението. 

Заместник-председателят на СОС и председател на комисията д-р Ваня Тагарева подчерта, че е в постоянна комуникация с главен комисар Любомир Николов – директор на СДВР, във връзка със случая, при който загина 15-годишното момче в столичен мол, и изрази искрени съболезнования към семейството и близките.

На заседанието ще бъдат обсъдени механизми за превенция на насилието, включително засилване на междуинституционалната координация и възможности за програми за ранна превенция и развитие на емоционална интелигентност.

Д-р Тагарева подчерта, че комисията ще настоява за ясни ангажименти и проследими резултати, защото става дума за сигурността и бъдещето на децата в София.

В позиция по повод инцидента кметът на София Васил Терзиев обяви, че София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства, посочи той.  Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете, посочи кметът.

В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства, добави Терзиев. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ, каза още столичният кмет, цитиран от БТА.

