Терзиев: Още 30 декара от парка на Военната академия ще бъдат отворени за гражданите

“Столичната община и Военната академия “Г. С. Раковски“ подписаха споразумение, с което още 30 декара от парка на академията ще бъдат благоустроени и отворени за гражданите. Така общата достъпна площ на зеленото пространство в центъра на града ще достигне 90 декара”, заяви кметът на София Васил Терзиев в социалната мрежа Фейсбук.

Паркът е проектиран от архитект Фридрих Грюнангер и е част от културната памет на София.

Терзиев обясни, че споразумението надгражда сътрудничеството между Столичната община и Военната академия в областите на образованието, културата, младежките инициативи, спорта, сигурността и обществения живот.

Кметът на София благодари на генерал-майор Стойко Прокопиев и екипа на академията за партньорството. По думите му инициативата е още една стъпка към по-отворен, зелен и достъпен град.

Столична община и лекарската мрежа “Въздух за здраве“ започнаха серия от специализирани обучения под мотото “Чист въздух за здрави деца“. Първите обучения са се провели в аулата на Военна академия “Г. С. Раковски“ и са се събрали над 150 представители на образователни институции от всички райони на София.