Тежко пострадал работник от завод “Арсенал” е приет по спешност в болница

Пореден инцидент в завод "Арсенал" в град Казанлък. Трудовата злополука е станала днес в предиобедните часове в един от цеховете на оръжейния завод, съобщава БНТ.

Мъжът, който е тежко пострадал, е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък.

По първоначална и непотвърдена информация, той е с травма в коремната област. Към момента лекарите оценяват състоянието му и предприемат всички необходими мерки за стабилизирането му.