IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

Тежко пострадал работник от завод “Арсенал” е приет по спешност в болница

По непотвърдена информация той с тежка коремна рана

04.09.2025 | 14:14 ч. Обновена: 04.09.2025 | 15:34 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Пореден инцидент в завод "Арсенал" в град Казанлък. Трудовата злополука е станала днес в предиобедните часове в един от цеховете на оръжейния завод, съобщава БНТ.

Мъжът, който е тежко пострадал, е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък. 

По първоначална и непотвърдена информация, той е с травма в коремната област. Към момента лекарите оценяват състоянието му и предприемат всички необходими мерки за стабилизирането му.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

завод Арсенал Казанлък трудова злополука инцидент работник болница
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem