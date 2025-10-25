Полицията тараши домове за оръжия след тройното убийство в Люляково

Тройното убийство в село Люляково, извършено от 25-годишния Фахри Селим Мустафа, активира полицията. Униформените излязоха на терен и претърсват частни домове в селото и в съседните Листец, Съединение и Рупча за незаконни оръжия. Проверяват се разрешителните на притежателите и произходът на оръжията. Иззети са четири незаконни пушки, съобщава Нова тв.

Проверките ще продължат и в селата Скалак, Череша и Завет, където МВР разполага с информация за частни домове с множество огнестрелни оръжия без разрешителни.

От полицията се въздържат от коментар за полицейската акция, провела се рано тази сутрин, заради прокурорска забрана във връзка с разследването на убийството в Люляково.

Все още не е ясно откъде Фахри Мустафа е взел пушката, с която е застрелял майка си, леля си и малката си сестра.