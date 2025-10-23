Киевският режим търпи поражение след поражение на фронтовата линия и никакви западни доставки на оръжие няма да му помогнат. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС.

„Бих искала още веднъж да подчертая, че никакви западни „инжекции с оръжие“ не помагат на киевската клика, това е очевидно. И няма да помогнат. Войските на режима губят сили на фронта и дори ресурсите, които достигат до тях, се губят веднага“, отбеляза Захарова. „Те търпят поражение след поражение. Колкото и киевските пропагандисти да се опитват да твърдят обратното, всички знаят истината.“

„Русия си запазва правото да отговори на санкциите на ЕС. Отговорът ще бъде премерен, подходящ и отговарящ на интересите на Москва”, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки 19-ия кръг от санкции на ЕС срещу Русия.

„Русия си запазва правото да реагира на всякакви враждебни действия от страна на Европейския съюз, дори ако те включват умишлено неуспешни опити да ни навредят, както сметнем за уместно и полезно. Както винаги, ние ще реагираме по подходящ начин, умишлено и в съответствие с нашите фундаментални интереси“, добави още Захарова.