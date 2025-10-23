IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Захарова: Никакви доставки на оръжие няма да помогнат на Киев

Русия си запазва правото да отговори на санкциите на ЕС

23.10.2025 | 13:30 ч. 36
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Киевският режим търпи поражение след поражение на фронтовата линия и никакви западни доставки на оръжие няма да му помогнат. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава ТАСС.

„Бих искала още веднъж да подчертая, че никакви западни „инжекции с оръжие“ не помагат на киевската клика, това е очевидно. И няма да помогнат. Войските на режима губят сили на фронта и дори ресурсите, които достигат до тях, се губят веднага“, отбеляза Захарова. „Те търпят поражение след поражение. Колкото и киевските пропагандисти да се опитват да твърдят обратното, всички знаят истината.“

„Русия си запазва правото да отговори на санкциите на ЕС. Отговорът ще бъде премерен, подходящ и отговарящ на интересите на Москва”, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки 19-ия кръг от санкции на ЕС срещу Русия.

Свързани статии

„Русия си запазва правото да реагира на всякакви враждебни действия от страна на Европейския съюз, дори ако те включват умишлено неуспешни опити да ни навредят, както сметнем за уместно и полезно. Както винаги, ние ще реагираме по подходящ начин, умишлено и в съответствие с нашите фундаментални интереси“, добави още Захарова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Захарова Русия Украйна война санкции Киев ЕС
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem