Жан-Клод Ван Дам на 65 – истинска легенда в киното

Един актьор, завладял Холивуд и сърцата на милиони фенове по света

25.10.2025 | 10:43 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

На 18 октомври 2025 г. един от най-великите холивудски актьори Жан-Клод Ван Дам навърши 65 години.

Известен екшън актьор и майстор на бойните изкуства, Ван Дам е любимец на милиони фенове по целия свят.

Баща е на три деца – две от Гладис Португес и едно от Дарси Лапиер: Кристофър ван Варенберг, роден през 1987 г., Бианка, родена през 1990 г. и Никълъс, роден през 1995 г. 

Началото: момчето, което мечтаеше да стане герой

Истинското име на актьора е Жан-Клод Камий Франсоа Ван Варенберг.

Роден е през 1960 г. в Синт-Агата-Берхем, предградие на Брюксел.

На 10 години малкият Жан-Клод започва да тренира карате Шотокан, а само няколко години по-късно вече носи черен колан. Паралелно се запалва по културизма и балета – две страсти, които оформят уникалната му физика и грация.

През 1978 г. той печели титлата „Мистър Белгия по културизъм“, а година по-късно става европейски шампион по карате. Но в сърцето му гори друга мечта – киното.

