От Helpbook до КЕВР: Неправомерно се начисляват разходи за "обща вода"

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал от Кърджали по интересен казус, изпратен до Комисия за енергийно и водно регулиране по повод неправомерно начисляване на разходи за „обща вода“. За съжаление сме сигурни, че този случай не е изключение, а редовна практика.

Ето какво пише в самия сигнал: „В блока има 8 апартамента, като постоянно обитавани са само два, включително моят. В останалите апартаменти собствениците и техните семейства пребивават епизодично – идват за различни периоди от време, от няколко дни до няколко месеца.

Проблемът е следният:

• В сградата НЯМА ОБЩА ВОДА и няма общо водомерно отклонение за „обща вода“ – липсва общ кран, чешма или друго съоръжение, което да изразходва вода за общи нужди.

• Въпреки това, на практика разходът за „обща вода“ почти изцяло се разпределя само между двата постоянно обитавани апартамента.

• При разговор по телефон със служител на ВиК ми беше казано, че те не са полицаи и не могат да издирват отсъстващи собственици, за да начисляват реалното потребление на временните обитатели.

• Това води до ситуация, в която аз заплащам не само собственото си потребление, но и разликите, възникващи от факта, че останалите апартаменти не отчитат и не заплащат реалното си потребление.

Считам, че тази практика е несправедлива, дискриминационна и в нарушение на правата ми като потребител.

На основание Закона за защита на потребителите и Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите към водоснабдителните и канализационните системи, моля:

• Да бъде извършена проверка на начисляването на т.нар. „обща вода“ в нашия блок.

• Да бъдат дадени предписания на ВиК оператора и/или управителя на етажната собственост за законосъобразно и справедливо разпределяне на общата вода между всички апартаменти.

• Да се предприемат мерки за защита на правата ми като потребител, за да не бъда ощетявана.

Към жалбата прилагам копия на фактури за вода, от която е видно, че „общата вода“ е начислявана почти изцяло върху постоянно обитаваните апартаменти. Очаквам Вашия отговор и предприети действия в рамките на законово установения срок.“ (целият сигнал - тук)

