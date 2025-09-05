ПСС: Добри са условията за туризъм по планините

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, само във високите части има разкъсана облачност и слаб вятър. Температурите са между 12 и 15°, казаха от ПСС пред БТА.

Според прогнозата за времето в планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.