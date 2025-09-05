IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пореден инцидент: Трамвай 5 дерайлира в Бъкстон

Причините все още са неясни

05.09.2025 | 10:16 ч. Обновена: 05.09.2025 | 11:06 ч. 10
Пореден инцидент с трамвай в София в последните дни. Превозното средство е излязло от релсите на обръщалото в кв. "Бъкстон".

Инцидентът е станал в 21:05 ч. вчера по разказ на очевидци. Пътниците са слезли и няма пострадали, съобщиха от МВР.

На място са се отзовали екипи на полицията и служители от аварийното звено на Столична община.

Не е имало ПТП, трамваят е дерайлирал, но причините все още не са ясни.

Има следи на самия паваж, които показват, че превозното средство вероятно е минало и през него. 

Движението на трамваи в района се осъществява нормално.

Тагове:

трамвай Бъкстон инцидент
