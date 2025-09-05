IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Детските психиатри у нас са 32-ма, но само 22-ма работят по специалността

Най-много са те в София и във Варна, а в останалата част от страната?

05.09.2025 | 11:54 ч. Обновена: 05.09.2025 | 13:55 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Детските психиатри в България са 32-ма, но само 22-ма работят по специалността си, обяви министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на парламентарния контрол. 

По думите му най-много детски психиатри има в София и във Варна. 

Диагностиката на деца с разстройства от аутистичния спектър се извършва според световните стандарти от мултидисциплинарен екип, като средната възраст за диагностициране е 36 месеца на детето, а диагностиката продължава средно 21 дни и е безплатна, посочи той. Личните лекари периодично извършват оценка на състоянието на децата, като пациентите с аутизъм се насочват към психиатър.

По проект за подпомагане и насърчаване на специализантите в дефицитни специалности Министерството на здравеопазването осигурява месечно 2600 лв. на специализант, като досега трима специализанти по детска психиатрия получават финансов стимул, допълни министър Кирилов пред депутатите.

