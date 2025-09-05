Детските психиатри у нас са 32-ма, но само 22-ма работят по специалността

Детските психиатри в България са 32-ма, но само 22-ма работят по специалността си, обяви министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на парламентарния контрол.
По думите му най-много детски психиатри има в София и във Варна.
Диагностиката на деца с разстройства от аутистичния спектър се извършва според световните стандарти от мултидисциплинарен екип, като средната възраст за диагностициране е 36 месеца на детето, а диагностиката продължава средно 21 дни и е безплатна, посочи той. Личните лекари периодично извършват оценка на състоянието на децата, като пациентите с аутизъм се насочват към психиатър.
По проект за подпомагане и насърчаване на специализантите в дефицитни специалности Министерството на здравеопазването осигурява месечно 2600 лв. на специализант, като досега трима специализанти по детска психиатрия получават финансов стимул, допълни министър Кирилов пред депутатите.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.