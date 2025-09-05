Д-р Чипев: Децата имат нужда от 8-10 часа сън

МОН предлага учебният ден да започва по-късно за учениците, но това няма да се случи от настоящата учебна година. Целта е децата да са се наспали и да са по-концентрирани в час.

"При децата в ученическа възраст сънят физиологично настъпва по-късно и имат нужда от повече сън. Ранното ставане е парадоксално по отношение на здравето и ученето. Когато човек не се е наспал, не е максимално концентриран - това влияе на паметта и настроението. Недоспалото дете може да е по-раздразнително, по-агресивно и да се справя по-зле в училище", коментира специалистът по медицина на съня д-р Петър Чипев в "България сутрин".

Според него децата се нуждаят от по-продължителен сън - от порядъка на 8-10 часа.

От медицинска гледна точка това е необходимост, отбеляза д-р Чипев и добави, че това би подобрило резултатите им.

Има голяма разлика в нуждите на учениците от 1 до 12 клас. Колкото по-малки са, толкова по-голяма нужда от сън имат. За малките той е от най-голямо значение, стана ясно от думите на госта на Bulgaria ON AIR.

Няма смисъл да се настоява за ранен час на лягане, тъй като той не означава по-ранно заспиване, на мнение е д-р Чипев. Въпреки това, родителите трябва да са упорити в изграждането на навик за лягане на децата.

Експертът по съня алармира, че проблемът с екраните и мобилните устройства при учениците е мащабен и влияе физиологично.

Оказва се също, че голямото количество сън невинаги означава добър сън. Качеството на съня касае това през какви стадии на съня преминаваме. Не е изключено в детска възраст детето, имайки проблеми по време на сън, редовният режим да не е достатъчен, обясни д-р Чипев.

Той подчерта, че от голямо значение е дневният сън, който е много подценяван. След една възраст, ако нуждата от следобеден сън е ежедневна, може да става дума за проблем - нарушение на циркадния часовник, уточни специалистът.

Д-р Чипев поясни, че сънната апнея е проблем и за големите, и за децата. Често се наблюдава в големите градове с по-замърсен въздух. Ако се наблюдават хъркане и проблеми с теглото, може да става въпрос за сънна апнея.

Д-р Чипев призовава през деня да се поощрява спорт и физическа активност, да се вечеря до 20 часа, да се избягват електронните устройва до един час преди лягане вечер, да се избягват енергийните напитки и да се фиксира час за лягане.

