Кв. “Лозенец” има нужда от училище, първокласници започват годината във фургон?

В "Лозенец" първокласници може да се окажат принудени да учат във фургон, след като липсата на ново училище в района поставя на предела капацитета на 107 СУ "Хан Крум".

"Много отдавна имаме нужда от училище на територията на "Лозенец", но тъй като такова не се изгражда, сме принудени във всички училища в района да приемаме децата, които кандидатстват при нас. Тази година имаше сериозен проблем с приема в първи клас и необхванатите деца. Единственият вариант бе да се предостави допълнително помещение на училището в най-голяма близост, за да може да има възможност да бъдат обхванати децата в първи клас", каза директорът на 107 училище "Хан Крум" Данко Калапиш.

В предаването "България сутрин" директорът каза, че помещението се намира в клуб на политическа партия, който общината е предоставила на училището, но до момента достъпът до него е блокиран заради обжалване от страна на партията.

"За да разкрия допълнителна паралелка, поисках гаранция, че ще имам помещение, защото в училището се обучават в момента 28 паралелки, което е максималният капацитет на цялото училище. Това е свръхкапацитетът с използване на преградени пространства. За да можем да приемем още една паралелка, направихме анализ, след като получихме заповед от кмета на София за помещението - тогава Педагогическият съвет гласува още една паралелка, за да може да бъдат приети необходимите 21 деца", поясни Калапиш за Bulgaria ON AIR.

Директорът добави, ако новото помещение не бъде освободено навреме, временно е възможна употребата на други пространства, включително зала за физическо възпитание. Калапиш добави, че в противен случай съществува риск някои от учениците да бъдат прехвърлени в условия, които не гарантират качествен учебен процес, макар че идеята за обучение във фургон се разглежда като последна алтернатива.

Директорът уверява, че училището е обезпечено с кадри, макар че в София има недостиг на учители по математика, физика и други предмети.

Що се отнася до новото помещение, Калапиш уточни, че площта му е около 120 квадратни метра и би могла да се приспособи за две класни стаи. Помещението ще се предоставя на училището за поне 10 години или докато отпадне нуждата от него. Междувременно училището планира дългосрочно разширение, като дворното пространство позволява изграждане на нов корпус, но реализацията ще отнеме няколко години.

