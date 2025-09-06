Търновци поднесоха венци пред паметника на ген. Сава Муткуров

Във Велико Търново преди 147 години е основан първият комитет "Единство", поставил началото на борбата за обединение. С военен ритуал, полагане на венци на паметника "Майка България" и преминаване на Почетния караул на Националния военен университет "Васил Левски" днес в старата столица отбелязаха Съединението.

От рано сутринта стотици жители и гости на старопрестолния град се събраха пред сградата на общината и пред паметника "Майка България" за официалното издигане на знамето на България. Хората се поклониха пред героите за Съединението.

"Евала на всички българи, които са участвали и са го направили и постигнали, това е обединението на България, Съединението прави силата", каза търновецът Петко Ганчев.

"Голяма работа е, това е национална гордост. Съединението на Източна Румелия и Княжество България преди 140 години, което сме учили всички стари, за младите не знам. За мен е една гордост", каза Иванка Господинова от Русе.

Някои обаче не виждат днес народът ни да е единен.

"Не сме обединени, много сме разединени и политиците го правят това", убеден е Наско Катъров.

"Това, което са ни завещали, техните завети, това го няма вече", разсъждава Здравка Катърова.

Ключова роля за Съединението на България има ген. Сава Муткуров, пред паметника на когото признателни търновци поднесоха венци и цветя.

"Сава Муткуров има три ключови действия за Съединението - първо при подготовката на военните части в Източна Румелия, той е един от основните дейци, които участват, второ - срещата му с княз Александър Първи Батенберг по време на маневрите в Шумен на 27 август е ключова за този акт и накрая при самия акт на Съединението, при ареста на Гавраил Кръстевич, той присъства на самото място", припомни Явор Генов от комитет "Сава Муткуров".

Кулминацията на честванията е тази вечер с излъчване на аудио-визуалния спектакъл "Царевград Търнов – звук и светлина".

