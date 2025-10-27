Дълголетието не е самоцел, а постижим идеал

Дълголетието вече не е самоцел, то става все по-постижим идеал. Средната продължителност на живота расте, но въпросът е как да съхраним младостта, енергията и смисъла, така че "60 да е новото 40". Конференцията "Как да живеем до 100: Longevity Summit" дава отговор на тези въпроси.

"Има формула и възнамеряваме да я разкрием утре на конференцията, която стартира в 13 часа в "Интер Експо Център". Каним всички, които имат дори минимален интерес към здравословния начин на живот, да се присъединят Едно от нещата, които специалистите съветват, е да се взимат превантивни мерки -движение, спорт, сън, антистрес мерки и биохакинг технологии", коментира журналистът Лора Карамфилова в "България сутрин".

Не търсим лекарска помощ

Журналистът Димитър Панев каза, че идеята за конференцията е да изпревари болестта.

"Наскоро един лекар обобщи, че ако искаме да постигнем дълголетие, след 40-годишна възраст трябва да заживеем все едно имаме диабет. Българинът има свойството не само да не ходи на лекар като го боли, а да чака да му мине", обясни той пред Bulgaria ON AIR.

Биомедицината е темата, която ще открехне пред гостите кои са най-новите технологии.

"Могат да се вземат превантивни мерки. Идеята е човек да бъде по-отговорен и да разбием парадоксите в днешно време. Страната ни продължава да е рекордьор в негативни класации. Ще си говорим и за подрастващото поколение. Нека живеем с мисълта как да приложим съветите на практика. По темата с менталното здраве сме поканили Мадлен Алгафари", добави още Карамфилова.

"Пренасищането с информация има риск да подведе. Първо трябва консултация с лекар. Най-младите имат повече здравна култура. Паник атаката стана като ежедневие. И възрастните са имали стрес, защото са преживели и войни", посочи журналистът.

Томбола ще определи кой ще грабне голямата награда - ДНК тест плюс 1 час консултация с лекар, който ще разчете резултатите и ще даде насоки какво е сегашното състояние, както и какви мерки могат да се вземат.

Гледайте видеото с целия разговор.