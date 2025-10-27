Тръмп кацна в Токио, ще срещне с новия японски премиер

Президентът Доналд Тръмп кацна в Токио, където ще се срещне с новия премиер на страната Санае Такаичи, преди да отлети за Южна Корея за важната си среща с китайския лидер Си Дзинпин.

Очаква се двамата лидери да се разбират добре, тъй като Такаичи е протеже на покойния японски премиер Шиндзо Абе, приятел на Тръмп, който беше убит през 2022 г.

Такаичи е първата жена, заемаща тази позиция в японската история.

Японските медии съобщиха, че Такаичи е готов да подари на Тръмп топки за голф със златни листа, както и стикове за голф, използвани от Абе.

"Очаквам с нетърпение да се срещна с новия министър-председател. Тя беше голям съюзник и приятел на Абе, който беше мой приятел. Той беше един от най-добрите", каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

"Знам, че бяха много близки и мисля, че философски бяха близки, което е много добре“, добави президентът, тъй като и Абе, и Такаичи са политически консервативни.

В същия дух Тръмп сигнализира, че все още е ядосан от канадска рекламна кампания, критикуваща тарифната му политика, като намекна, че ще се откаже от канадския премиер Марк Карни на срещата на върха на АТИС, когато пристигне в Южна Корея, следващата му спирка.

Той също така остави вратата отворена за още една лична среща със севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, отношения, които се влошиха от първата администрация на Тръмп.

"Не съм го споменавал, не съм казвал нищо, но бих искал да се срещна с него, ако той иска да се срещнем“, каза Тръмп и добави: "Ако иска да се срещнем, ще бъда в Южна Корея.“

Президентът дори каза, че ще удължи пътуването си до Азия, което трябва да приключи в четвъртък, ако Ким се съгласи на среща.

Тръмп е известен с това, че стъпи в Северна Корея, когато се срещна с Ким в демилитаризираната зона през юни 2019 г.

"Ако иска да се срещнем, аз съм наблизо, ще бъда в Южна Корея, така че мога да бъда точно там“, каза Тръмп.

Към момента обаче най-важната среща на Тръмп по време на пътуването му до Азия ще бъде със Си.

През уикенда представители на САЩ и Китай сигнализираха, че е възможно да се стигне до край на търговската война, с потенциална сделка, която би предотвратила навлизането на опасния фентанил в САЩ. Пекин също така ще закупи "значително“ количество американска соя и други селскостопански продукти, като същевременно намали бариерите за достъп на САЩ до редкоземни минерали.

На борда на Air Force One министърът на финансите Скот Бесент заяви, че срещата е била добра. Тръмп от своя страна добави, че все още нищо не е договорено.