IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Водата има магическа сила от 5 до 7 януари

Отбелязваме тридневния празник Водици

04.01.2026 | 13:36 ч. 0
Водата има магическа сила от 5 до 7 януари

На 5, 6 и 7 януари отбелязваме празника Водици и почитаме водата като източник на живот, чистота и лекуваща сила. Според поверията през тези дни небесата се отварят и водата има магически свойства, с които може да сбъдва желания и да пречиства.

"Водата няма какво да я спре - нито огън, нито стена. Водата е най-силната стихия на Земята", коментира етнологът гл. ас. д-р Илия Вълев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му с Йордановден свършва т. нар. "период на мръсните дни" - хаосът между старата и новата година приключва.

Той обясни, че с хвърлянето на кръста в студените води съпреживяваме момента с кръщаването на Иисус Христос, когато се е потопил във водите на река Йордан и Свети Йоан Кръстител го е кръстил.

"Като хора ние винаги грешим, но водата се предполага, че ще ни пречисти", обясни символиката на светената вода д-р Вълев.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

водици илия вълев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem